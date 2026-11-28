Mehdi Mahmoudian, noto attivista iraniano per i diritti umani e co-sceneggiatore del film “Un semplice incidente”, candidato all’Oscar, è stato arrestato mercoledì nella sua abitazione a Teheran. Lo ha riferito all’Associated Press un amico e attivista iraniano residente in Europa.

L’accusa contro Mehdi Mahmoudian

Secondo quanto riportato sul suo canale Telegram, gli agenti hanno fatto irruzione nella sua casa, sequestrandogli i dispositivi elettronici. In un messaggio pubblicato giovedì si legge che Mahmoudian è accusato di “propaganda antigovernativa” e di “diffusione di false informazioni”. Il suo arresto era stato riferito anche dal sito riformista Emtedad.

Hosein Razzagh, amico dell’attivista, ha dichiarato all’Associated Press di aver parlato con lui per l’ultima volta mercoledì, tra le 2 e le 3 del mattino, in merito a un caso di pena di morte legato alle proteste del 2022 per la morte di Mahsa Amini. In seguito Mahmoudian non ha più risposto al telefono. Secondo alcuni testimoni, oltre una dozzina di agenti armati hanno fatto irruzione nella sua abitazione e lo hanno arrestato, picchiandolo brutalmente durante la detenzione.

Le proteste del 2022 erano scoppiate dopo la morte di Mahsa Amini, 22 anni, arrestata dalla polizia morale iraniana per non aver indossato correttamente il velo. La repressione delle manifestazioni, protrattasi per mesi, aveva causato centinaia di morti e migliaia di arresti.

L’arresto di Mahmoudian è avvenuto il giorno dopo che l’attivista aveva pubblicato su Telegram un avvertimento secondo cui due manifestanti incarcerati in relazione alle proteste rischiavano di essere giustiziati entro 24 ore. L’organizzazione Iran Human Rights, con sede a Oslo, ha riferito che almeno 15 manifestanti sono stati giustiziati in relazione alle proteste per Mahsa Amini e che per il 2026 sono previste altre due esecuzioni.