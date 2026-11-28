È di sette morti e oltre 90 feriti il bilancio dell’esplosione avvenuta sabato in una scuola nella provincia orientale di Kunar, in Afghanistan. Lo ha riferito il direttore provinciale per la Cultura e l’Informazione, Sami ul Haq Bayan.

Cosa è successo

Secondo le prime informazioni, la deflagrazione, avvenuta alla periferia di Asadabad, capoluogo della provincia, sarebbe stata causata da un incidente in un deposito di esplosivi appartenente ad alcune società minerarie, situato nelle vicinanze dell’istituto. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto. Tra i feriti, fino a 15 persone sono ancora ricoverate in ospedale, mentre le altre sono state dimesse dopo aver ricevuto le cure necessarie.