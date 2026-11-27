Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha espresso profonda frustrazione nei confronti degli Stati Uniti, affermando che i ritardi nella consegna di fondamentali missili anti-balistici stanno costando vite umane e lamentando che gli Usa non stiano esercitando una pressione sufficiente sulla Russia nell’ambito dei colloqui di pace. “È un peccato che” gli Usa “abbiano concentrato l’attenzione sul Medio Oriente, offrendo loro un maggiore sostegno… È un peccato. La cosa ci pone enormi interrogativi”, ha dichiarato Zelensky in un’intervista rilasciata alla Bbc dal suo ufficio nel centro di Kiev. “La carenza di questi missili si traduce in vite umane”, ha aggiunto.Il presidente ucraino ha inoltre definito “strano” il fatto che Donald Trump abbia pubblicato una foto in cui abbraccia Vladimir Putin, definendolo “un mio amico”. “Naturalmente spetta al presidente degli Stati Uniti, ma è strano”, ha detto Zelensky, parlando in inglese. “È un aggressore, un assassino… Non può essere un amico. Semplicemente non può esserlo”, ha affermato, aggiungendo che sarebbe come dichiararsi amici di Adolf Hitler durante la Seconda guerra mondiale.

Following my meeting with the Prime Minister of Hungary – and, more broadly, what has effectively been a reset in relations between Hungary and Ukraine – our neighbors have joined the global coalition of countries working to bring Ukrainian children, who were abducted by Russia, home. Hungary condemns Russia’s war and Russia’s crimes. Importantly, we don’t forget any dimension of this war. We are working to bring our people home from Russian captivity – the next prisoner exchange is now being prepared, and we hope it will be a major one. We are also working to bring Ukrainian children back from Russia. New steps are being prepared to that end. There are now 54 countries in our humanitarian coalition. This matters – so that Russia’s crimes are not forgotten, so that those responsible are held accountable, and so that children can live in their country. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 26, 2026