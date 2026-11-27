Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha espresso profonda frustrazione nei confronti degli Stati Uniti, affermando che i ritardi nella consegna di fondamentali missili anti-balistici stanno costando vite umane e lamentando che gli Usa non stiano esercitando una pressione sufficiente sulla Russia nell’ambito dei colloqui di pace. “È un peccato che” gli Usa “abbiano concentrato l’attenzione sul Medio Oriente, offrendo loro un maggiore sostegno… È un peccato. La cosa ci pone enormi interrogativi”, ha dichiarato Zelensky in un’intervista rilasciata alla Bbc dal suo ufficio nel centro di Kiev. “La carenza di questi missili si traduce in vite umane”, ha aggiunto.Il presidente ucraino ha inoltre definito “strano” il fatto che Donald Trump abbia pubblicato una foto in cui abbraccia Vladimir Putin, definendolo “un mio amico”. “Naturalmente spetta al presidente degli Stati Uniti, ma è strano”, ha detto Zelensky, parlando in inglese. “È un aggressore, un assassino… Non può essere un amico. Semplicemente non può esserlo”, ha affermato, aggiungendo che sarebbe come dichiararsi amici di Adolf Hitler durante la Seconda guerra mondiale.
Following my meeting with the Prime Minister of Hungary – and, more broadly, what has effectively been a reset in relations between Hungary and Ukraine – our neighbors have joined the global coalition of countries working to bring Ukrainian children, who were abducted by Russia, home. Hungary condemns Russia’s war and Russia’s crimes. Importantly, we don’t forget any dimension of this war. We are working to bring our people home from Russian captivity – the next prisoner exchange is now being prepared, and we hope it will be a major one. We are also working to bring Ukrainian children back from Russia. New steps are being prepared to that end. There are now 54 countries in our humanitarian coalition. This matters – so that Russia’s crimes are not forgotten, so that those responsible are held accountable, and so that children can live in their country.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 26, 2026
Punti chiave
- Ministro Sport Kiev: "Irresponsabile allentare pressioni su Russia"
- Mosca: "Sventato nel Donetsk attentato contro alto ufficiale"
- Schlein: "No a escalation, Ue svolga ruolo politico e diplomatico"
- Incendio in una fabbrica dopo attacco russo a Zaporizhzia
- Trump: "Con Rutte parlato di Iran, Groenlandia ma soprattutto di Ucraina"
- Costa: "Da 24 Stati Ue sostegno a prestito per Kiev"
“È inammissibile che le organizzazioni sportive allentino o contribuiscano all’allentamento delle pressioni sulla Russia. Questa è una posizione irresponsabile”. Così il ministro della Gioventù e dello Sport dell’Ucraina, Matvii Bidnyi, a margine dello Youth Forum Global Coordination and Democratic Resilience, che si sta svolgendo a Roma presso il Palazzo della Cancelleria, in merito alla revoca da parte del Cio della sospensione del comitato olimpico russo. “Se mi aspetto un passo indietro da parte del Cio? Ci aspettiamo almeno che si astengano dal fare ulteriori passi, che non permettano di utilizzare bandiere ed esporre simboli statali nell’ambito delle competizioni sportive e che smettano di fare pressioni sulle federazioni nazionali per permettere questo approccio. L’utilizzo dei simboli è inaccettabile”, ha aggiunto Bidnyi sottolineando come “i paesi europei stanno vivendo un momento difficile, perché la guerra ha portato perdite economiche e tensioni politiche. A seguito delle sanzioni, speriamo di far sedere la Russia al tavolo delle trattative”.
Il servizio di sicurezza russo (Fsb) ha arrestato nella Repubblica Popolare di Donetsk, il nome dato alla regione ucraina dagli occupanti russi, una donna russa che stava pianificando un attentato terroristico contro un alto ufficiale militare russo. Lo ha riferito il Centro Relazioni Pubbliche (PRC) dell’Fsb, come riporta l’agenzia Tass. “A seguito di indagini operative, la complice dei servizi segreti ucraini, una donna classe 1977, è stata arrestata dagli agenti dell’Fsb”. Seguendo le istruzioni dei suoi superiori, la residente a Volnovakha si è trasferita a Donetsk, dove ha monitorato un dipendente di un’agenzia di sicurezza e ha trasmesso informazioni sui suoi spostamenti e veicoli alla controparte ucraina tramite WhatsApp. “Per eliminare il militare, il nemico ha schierato tre droni d’attacco Baba Yaga equipaggiati con ordigni esplosivi incendiari ad alto potenziale. Questi droni sono stati neutralizzati da sistemi di guerra elettronica e disinnescati dagli artificieri dell’Fsb russo”, ha aggiunto l’Fsb, precisando che l’arrestata aveva stabilito contatti con rappresentanti dei servizi segreti ucraini tramite l’applicazione Telegram e aveva trasmesso loro informazioni sui luoghi di dispiegamento delle unità delle Forze Armate russe nei comuni di Volnovakha e Mariupol.
“Noi siamo contrari all’escalation militare. Occorre che l’Unione europea svolga un ruolo politico e diplomatico che contribuisca a riportare la pace. Ad esempio con un negoziatore unico per l’Ucraina”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in un’intervista al QN, rispondendo a una domanda sullo scenario internazionale, dall’Ucraina all’Irana. “Le destre nazionaliste in tutto il mondo vogliono sostituire il diritto con la legge del più forte. Per far prevalere la logica delle armi su quella della diplomazia. Non lo consentiremo”, ha aggiunto.
Un incendio è divampato in una fabbrica in seguito a un attacco russo a Zaporizhzhia, in Ucraina. Lo riporta Ukrinform, citando un post su Telegram di Mykhailo Semikin, capo ad interim dell’Amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia. “Il nemico ha attaccato Zaporizhzhia. È stata colpita un’infrastruttura. L’attacco ha provocato un incendio in una fabbrica”, ha scritto Semikin.
Con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, “abbiamo parlato di Iran, di Groenlandia ma soprattutto” della guerra tra “Russia e Ucraina”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i cronisti. Riferendosi all’incontro, Trump ha affermato che Rutte condivide la posizione degli Stati Uniti, secondo cui all’Iran non dovrebbe essere consentito di dotarsi di armi nucleari.
“Abbiamo discusso anche la proposta della Commissione relativa a un ulteriore prestito all’Ucraina.Ventiquattro Stati membri hanno sostenuto la proposta. Uno di essi, la Bulgaria, parteciperà esclusivamente alla componente non militare, concentrandosi sulle regioni in cui è presente la sua minoranza nazionale. Torneremo sulla questione a dicembre”. Lo dice il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa in conferenza stampa al termine del vertice Ue straordinario.