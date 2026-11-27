Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito che la Russia starebbe preparando un nuovo attacco su larga scala contro l’Ucraina. L’annuncio è arrivato giovedì nel consueto videomessaggio serale, durante il quale ha invitato la popolazione a prestare particolare attenzione agli allarmi missilistici nei prossimi giorni. “Purtroppo abbiamo informazioni secondo cui i russi stanno preparando un altro attacco massiccio”, ha dichiarato. Zelensky ha quindi avvertito Mosca che Kiev riprenderà ciò che le appartiene e risponderà a ogni attacco russo.