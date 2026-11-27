Nel Mare di Salish, tra Stati Uniti e Canada, un gruppo di scienziati diretti dalla dottoressa Deborah Giles della SeaDoc Society,,segue da vicino le orche residenti meridionali, una popolazione sempre più fragile a causa della diminuzione dei salmoni di cui si nutre. Per monitorarne le condizioni, i ricercatori utilizzano droni capaci di raccogliere campioni del respiro degli animali e cani addestrati a individuare le feci in mare.

Le analisi dei campioni consentono di valutare lo stato di salute degli appena 76 esemplari rimasti, fornendo informazioni preziose su alimentazione, gravidanze e sopravvivenza dei piccoli. L’obiettivo è comprendere meglio le minacce che mettono a rischio il futuro di questa specie.