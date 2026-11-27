Domenica 29 novembre la Spagna è chiamata alle urne, in un voto che avrà ripercussioni oltre i confini nazionali. Considerato uno degli ultimi grandi baluardi progressisti nell’Unione europea, il Paese si trova davanti a un possibile cambio di scenario politico: secondo la maggior parte dei sondaggi, le destre del Partito popolare e di Vox conquisteranno la maggioranza assoluta. Il premier Pedro Sanchez, alla guida del Psoe, non ha intenzione di gettare la spugna e spera nella possibilità di una “remontada epica”. Ma come mai il premier socialista ha deciso di giocare la carta delle elezioni anticipate proprio ora? Perché la percezione che si ha della sua figura cambia tanto tra Spagna e Italia? E la svolta a destra è davvero inevitabile? Proveremo a rispondere a queste domande in Sobremesa – La Spagna al voto, il nostro podcast dedicato alle elezioni spagnole. Sobremesa è una parola che indica un’abitudine profondamente radicata nella cultura spagnola: il momento in cui, dopo aver finito di mangiare, si resta seduti a tavola per conversare, discutere e scambiarsi opinioni. Immaginiamo allora di trovarci al tavolo di una tipica taberna spagnola. Il pranzo è finito e la conversazione può cominciare. Un podcast di Lucrezia Clemente, per quattro anni corrispondente di LaPresse a Madrid.