Forti piogge hanno allagato la piazza principale e le strade di Piura una città del nord del Perù, in un episodio che potrebbe essere collegato al fenomeno meteorologico El Niño.

A Piura, capoluogo di una regione confinante con l’Ecuador, alcuni veicoli sono rimasti parzialmente sommersi e la gente ha dovuto camminare con l’acqua alle ginocchia. L’agenzia meteorologica peruviana ha riferito che giovedì nella città si sono registrate “precipitazioni estreme”, con 59,2 millimetri (2,3 pollici) caduti nel pomeriggio — oltre 8,5 volte la quantità registrata in ottobre, quando si erano verificate altre inondazioni.