Un attacco di droni è costato la vita a due tecnici italiani al lavoro in Kuwait. Antonio Saccoccio, 65 anni, di Formia, ed Emanuele Lo Russo, 36 anni, di Roma, dipendenti della Rheinmetall Italia, erano impegnati nelle operazioni di manutenzione delle antenne di rilevamento del sistema di difesa antiaerea Skyguard, in dotazione alle forze armate kuwaitiane. Oltre ai due italiani, hanno riportato ferite un cittadino kuwaitiano e uno pakistano. “Droni di provenienza iraniana hanno preso di mira installazioni militari kuwaitiane, tra queste anche una stazione di rilevamento della difesa aerea in cui stavano operando i tecnici”, ha confermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, precisando che l’attacco è avvenuto intorno alle 14 e che c’è stata “una forte esplosione”. Il ministero della Difesa del Kuwait ha definito l’episodio una “vile aggressione iraniana” che “ha preso di mira un sito vitale, causando la caduta di schegge”, aggiungendo che le forze armate hanno neutralizzato una serie di droni ostili all’interno dello spazio aereo dell’emirato.

Il ministero degli Esteri kuwaitiano ha espresso “la ferma condanna e la più assoluta riprovazione per il protrarsi della criminale aggressione iraniana contro il Paese”. Il dicastero si è inoltre riservato “il pieno diritto di adottare tutte le misure necessarie a tutelare la propria sovranità, salvaguardare la propria sicurezza e difendere il proprio territorio”. Il ministro degli Esteri kuwaitiano ha espresso a Tajani “solidarietà e vicinanza”. “Ci lamenteremo con l’ambasciata dell’Iran“, ha dichiarato il titolare della Farnesina, invitando alla prudenza: “Non serve accendere focolai in questo momento, come abbiamo detto per quanto riguarda il Mediterraneo occidentale, e non serve attaccare i paesi arabi che sono di fronte all’Iran, perché non sono coinvolti nella guerra”, ha aggiunto, ribadendo che la priorità è “la sicurezza degli italiani”. Teheran ha respinto “con fermezza” le accuse avanzate dal Kuwait, sostenendo che le forze armate iraniane non hanno condotto alcuna operazione militare o offensiva nella regione. “Considerata la storia di azioni ostili e il ruolo di Israele e delle forze Usa nell’utilizzo di operazioni sotto ‘falsa bandiera’ e nell’alimentare avventure militari nella regione”, ha affermato l’esercito della Repubblica islamica, “tali accuse vengono considerate un pretesto per coprire il proseguimento di attività ostili e un tentativo di aumentare l’instabilità nella regione”.

Telefonata Tajani-Aragchi: “Teheran pronta a inchiesta congiunta”

Un segnale di apertura è arrivato dal ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, che, nel corso di un colloquio telefonico con l’omologo kuwaitiano, ha negato la responsabilità dell’Iran e dichiarato la disponibilità di Teheran a “condurre indagini congiunte con il Kuwait, con l’obiettivo di esaminare attentamente la portata dell’incidente e individuarne l’origine e i fattori coinvolti”. La disponibilità alla collaborazione è stata ribadita da Araghchi anche nel successivo colloquio con Tajani. “Mi ha detto che il drone che ha provocato la morte di due tecnici italiani non è assolutamente stato lanciato dalle forze armate iraniane e non è partito dall’Iran”, ha riferito il ministro italiano. “Ho parlato con il ministro degli esteri del Kuwait. Dagli accertamenti, il drone” usato nell’attacco “è costruito in Iran e sappiamo che ci sono tante milizie proxy dell’Iran che utilizzano questi droni”, ha sottolineato.

“La nostra ambasciata sta seguendo minuto per minuto l’evolversi della situazione”, ha aggiunto Tajani, spiegando che “l’ambasciatore rimane in contatto con il governo del Kuwait. Noi cerchiamo di dare la massima assistenza alle famiglie sperando che si possano rimpatriare in tempi brevissimi i corpi dei due nostri concittadini”. Parole di cordoglio sono arrivate dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha appreso la notizia nel corso dei lavori del Consiglio europeo. La premier, a nome proprio e del Governo, ha rivolto “le più sentite condoglianze ai familiari delle vittime, manifestando la propria vicinanza a tutte le persone coinvolte nell’attacco e alle loro famiglie”. Si è detta “profondamente rattristata” anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha espresso vicinanza ai familiari delle vittime e al popolo italiano, invitando a “intensificare la pressione sull’Iran affinché ponga fine a questi attacchi inaccettabili contro i suoi vicini e i nostri partner nel Golfo”.

Rheinmetall: “Colleghi di grande valore, profondo lutto”

“Il Gruppo Rheinmetall è in profondo lutto. Due colleghi sono rimasti vittime di un attacco con droni in Kuwait. Il nostro pensiero va alle loro famiglie. Due dipendenti di grande valore hanno perso la vita mentre svolgevano le loro mansioni professionali, fornendo supporto tecnico ai sistemi di difesa aerea. La protezione della popolazione del Paese era per loro una questione di fondamentale importanza”. Così Rheinmetall in una dichiarazione in risposta a LaPresse sulla morte dei due tecnici italiani in Kuwait. “La direzione aziendale e tutto il personale sono profondamente addolorati per la perdita dei nostri colleghi. Ci uniamo al dolore dei familiari”, conclude Rheinmetall.

Ambasciatore Iran: “Profondo dolore per morte italiani”

“Ho appreso con profondo dolore la notizia della tragica scomparsa di due cittadini italiani nel recente incidente avvenuto in Kuwait. Desidero esprimere le mie più sentite condoglianze e la mia più profonda vicinanza alle famiglie delle vittime, al popolo italiano e al Governo della Repubblica Italiana”. È quanto afferma Ali Akbar Rezaei, ambasciatore della Repubblica Islamica dell’Iran in Italia, come si legge in un post sui social della sede diplomatica iraniana a Roma. “I miei pensieri e le mie preghiere sono rivolti ai familiari e ai cari delle vittime in questo difficile momento”, conclude Rezaei.