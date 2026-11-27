È salito a 16 morti il bilancio dell’allagamento in una miniera d’oro illegale nella regione di Bogor, nella provincia del West Java, in Indonesia. Altri 11 minatori risultano ancora dispersi e intrappolati nel sottosuolo. Il capo dell’Agenzia nazionale per la ricerca e il soccorso, Mohammad Syafii, ha visitato il luogo della tragedia, dove sono impegnati oltre 300 soccorritori. L’incidente è avvenuto lunedì, quando le forti piogge hanno provocato lo straripamento del fiume Ciseureuh, riversando l’acqua in un pozzo minerario profondo circa 100 metri. Le operazioni di recupero sono rese difficili dall’acqua alta, dal buio e dai passaggi stretti e scivolosi. I soccorsi sono inoltre partiti in ritardo perché l’attività illegale non era stata segnalata immediatamente alle autorità.