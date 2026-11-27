Il governo della Costa Rica ha negato l’ingresso nel Paese a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati, che avrebbe dovuto ricevere oggi una laurea honoris causa dall’Università statale della Costa Rica. Alla base della scelta, secondo quanto riporta ‘El Paìs’, “l’allerta internazionale per legami con atti terroristici” e il fatto che Albanese rappresenterebbe un rischio per la sicurezza nazionale.

This is where I will spend my first night in Costa Rica. https://t.co/9DbgdNOqDO — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) November 27, 2026

Albanese: “Conosci il volto dell’impero il giorno in cui gli tocchi i nervi”

“Conosci il volto dell’impero il giorno in cui gli tocchi i nervi o superi i suoi confini. Saluti dall’aeroporto della Costa Rica”, scrive Albanese su X, postando una foto dello scalo di San Josè, dove è bloccata

Onu: “Costa Rica riconsideri il divieto di ingresso ad Albanese”

L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk ha esortato il Costa Rica a “riconsiderare” il divieto di ingresso imposto a Francesca Albanese. Volker Turk ha dichiarato di essere “profondamente preoccupato” per la decisione del Costa Rica di impedirle l’ingresso nel Paese. “Chiediamo alle autorità di riconsiderare urgentemente la loro decisione e di consentirle l’ingresso”, ha dichiarato in un comunicato aggiungendo che la decisione di bloccare l’ingresso di Albanese è “difficile da conciliare con il consolidato impegno del Costa Rica per i diritti umani”.

Israele: “Bene Costa Rica con chi diffonde propaganda ignobile”

“Mi congratulo con il governo del Costa Rica per la sua decisione di negare l’ingresso al ‘Relatore speciale’ delle Nazioni Unite Francesca Albanese. Coloro che sfruttano il proprio mandato delle Nazioni Unite per diffondere propaganda ignobile, legittimare organizzazioni terroristiche, profanare la memoria dei sei milioni di ebrei assassinati nell’Olocausto e diffamare incessantemente gli Stati Uniti e Israele dovrebbero subire le conseguenze delle loro azioni”, scrive in un post sul social X l’ambasciatore d’Israele presso le Nazioni Unite Danny Danon.

“A seguito della decisione delle autorità della Costa Rica di negarle l’ingresso nel Paese, la dottoressa Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, risulta trattenuta all’aeroporto internazionale Juan Santamaría. La connazionale si è recata nella capitale San Josè per partecipare alla cerimonia di conferimento di un Dottorato honoris causa da parte dell’Università della Costa Rica”, rende noto la Farnesina. L’Ambasciatrice d’Italia in Costa Rica – viene spiegato – ha preso contatti con la connazionale, inviando sul posto un funzionario della cancelleria consolare al fine di fornire ogni tipo di assistenza. E’ stato chiesto ripetutamente alle autorità locali di facilitare l’ingresso nel paese; la Dottoressa Albanese si trova al momento all’interno dell’area internazionale dell’Aeroporto e non ha quindi effettuato ingresso formale sul territorio costaricense.