Domenica 29 novembre si terranno le elezioni in Spagna, ultimo grande baluardo dei progressisti in Europa, andrà al voto. Oltre 38 milioni di elettori sono chiamati alle urne, dopo che il premier Pedro Sanchez il 5 ottobre ha deciso di sciogliere le Cortes, con nove mesi di anticipo rispetto alla scadenza della legislatura. I sondaggi indicano una vittoria del Partito popolare di Alberto Núñez Feijóo con Vox di Santiago Abascal, che supererebbero la maggioranza assoluta di 176 seggi al Congresso dei deputati. Sanchez si è detto tuttavia fiducioso in una “remontada epica”, memore dell’esito inaspettato della scorsa tornata elettorale del 2023, quando il suo Psoe arrivò secondo, ma riuscì comunque a formare una maggioranza e a essere confermato premier per la terza volta.

Un referendum su Sanchez

Il voto è visto come un referendum sull’operato del socialista, che può vantare davanti al suo elettorato buoni risultati macroeconomici, l’adozione di misure progressiste come l’aumento del salario minimo e contro l’emergenza abitativa, nonché la posizione ferma nei confronti del governo statunitense di Donald Trump e di quello israeliano guidato da Benjamin Netanyahu. Il leader del Psoe, che in campagna ha ricevuto anche l’appoggio del presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, ha difeso in Europa una politica migratoria più aperta, la lotta all’emergenza climatica e sanzioni a Israele, parlando apertamente di “genocidio dei palestinesi”. Ma ha dovuto anche affrontare numerosi scandali di corruzione che hanno travolto esponenti di primo piano del Psoe e suoi stretti collaboratori, come l’ex premier José Luis Rodriguez Zapatero e l’ex ministro dei Trasporti José Luis Abalos, e pagare il prezzo di un governo debole, in balia delle richieste di alleati di circostanza e intransigenti come il partito indipendentista catalano Junts.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez durante un comizio elettorale presso il centro espositivo Los Berrocales il 27 novembre 2026 a Plasencia, Cáceres, Estremadura (Spagna). (Juanma Jiménez / Europa Press via AP)

Quando e come si vota in Spagna

I seggi apriranno domenica alle ore 9 e chiuderanno alle ore 20 (le Isole Canarie hanno un’ora di fuso orario rispetto al resto del Paese, per cui nell’arcipelago i seggi chiuderanno quando nella Spagna peninsulare saranno le ore 21). I cittadini eleggeranno le nuove Cortes Generales, che rimarranno in carica per quattro anni: 350 deputati al Congresso e 209 senatori. Un altro gruppo di senatori viene eletto dalle assemblee legislative delle comunità autonome. Al Congresso le liste sono chiuse, mentre al Senato si possono esprimere fino a 3 preferenze.

I partiti in campo

Le principali forze politiche che si presentano alle elezioni sono: il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del premier Pedro Sanchez, in corsa per un quarto mandato al Palazzo della Moncloa; il Partito popolare di centrodestra, guidato da Alberto Núñez Feijóo; il partito di ultradestra Vox, guidato da Santiago Abascal; la coalizione di sinistra Frente Amplio, che ha preso il posto della piattaforma progressista Sumar e che è guidata dall’ex sindaca di Barcellona Ada Colau; Podemos, che ha stretto un patto di collaborazione elettorale con Esquerra Republicana de Catalunya di Gabriel Rufian. Per governare è necessario arrivare alla maggioranza assoluta al Congresso, ovvero 176 deputati, alla prima votazione, altrimenti basta la maggioranza semplice in seconda votazione.

Occhi puntati dell’Europa

Le elezioni in Spagna sono guardate con attenzione in Europa. Il Paese iberico è il primo ad andare al voto, aprendo una lunga stagione elettorale che proseguirà con le presidenziali in Francia e le Politiche in Italia e Polonia. Un’eventuale vittoria delle destre segnerebbe la fine degli otto anni e mezzo di governo di Pedro Sanchez e imprimerebbe un cambio di orientamento politico, avvicinando Madrid alle posizioni dei governi conservatori europei.

I temi della campagna elettorale

All’inizio della campagna elettorale il tema principale è stato quello dell’accesso alla casa. Proprio a seguito delle proteste di piazza dopo lo sfratto dell’87enne Maricarmen Abascal e la bocciatura al Congresso dei deputati di due decreti legge contro l’emergenza abitativa, Sanchez ha deciso di sciogliere le Cortes e andare al voto. Il premier ha pensato così di mobilitare l’elettorato progressista e di far pagare alle destre il prezzo di aver affondato in Parlamento le misure contro gli sfratti e per la tutela degli inquilini. Sanchez ha promesso di destinare ogni anno l’1% del Pil alle politiche abitative, Feijóo si è impegnato a costruire un milione di appartamenti in quattro anni, mentre Abascal ha puntato sulla riduzione delle tasse, la stretta contro le occupazioni abusive e la priorità agli spagnoli nell’accesso alle case popolari. Altri temi al centro della campagna sono stati la migrazione, con il Pp che ha aperto ai centri di rimpatrio in Paesi terzi e Vox che ha chiesto la “remigrazione degli stranieri” che non contribuiscono all’economia nazionale. Sanchez ha puntato invece sulla difesa dei diritti, promettendo di blindare in Costituzione il diritto all’aborto e la rivalutazione delle pensioni. Il premier ha anche proposto una nuova imposta sui patrimoni superiori ai 100 milioni di euro. Dopo l’incidente di Urda, che ha provocato la morte di 69 persone, il secondo grande disastro ferroviario dell’anno sulla linea dell’alta velocità Madrid-Siviglia, è entrata nel dibattito politico anche la questione degli investimenti e la manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria. Feijóo ha presentato un piano nazionale per le infrastrutture da oltre 300 miliardi di euro nell’arco di 15 anni.

Cosa dicono i sondaggi

Secondo la maggioranza dei sondaggi il Partito popolare e Vox riusciranno a raggiungere la maggioranza assoluta al Congresso dei deputati. La rilevazione effettuata da 40dB per El Paìs e Cadena Ser prevede che il Pp possa perdere circa 7 seggi rispetto alla scorsa tornata elettorale del 2023, mentre Vox potrebbe quasi duplicarli, passando dagli attuali 33 a circa 57. Al contrario, nel campo delle sinistre, il Psoe di Sanchez uscirebbe rafforzato passando da 121 a 124 seggi, mentre le sinistre radicali di Frente Amplio e Podemos crollerebbero, arrivando a meno di 10 seggi.