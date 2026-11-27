Il leader del Pp Alberto Núñez Feijóo è al centro delle polemiche per il tono utilizzato ieri sera nei confronti di Ada Colau (Frente Amplio) durante il dibattito tv che vedeva confrontarsi i leader dei quattro principali partiti in corsa alle elezioni in Spagna che si terranno questa domenica. Colau, rivolgendosi a Feijóo, ha chiesto perché venisse mantenuta l’immunità parlamentare per l’ex presidente della Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, dopo le devastanti alluvioni dell’ottobre 2014. “Vergognoso! Con oltre 230 morti, e lei mantiene ancora l’immunità di Mazón. Come può definirla una buona gestione? Più di 230 vittime attendono ancora giustizia e risarcimenti”, aveva affermato Colau. Feijóo ha replicato: “Una buona gestione significa assumersi la responsabilità di un’emergenza nazionale e non scappare da Paiporta. E lei, stia zitta”.

Alberto Ortega / Europa Press 11/26/2026 (Europa Press via AP)

Sanchez a Feijóo: “Mostri un po’ di rispetto”

Il premier uscente Pedro Sánchez, ha immediatamente criticato queste parole: “Perché parla di stare zitti, signor Feijóo? Mostri un po’ di rispetto. Che tipo di sessismo è questo, signor Feijóo?”. “Signor Sánchez, non manipoli le cose”, è stata la sua risposta. Alla fine del dibattito, El Pais riporta che Feijóo ha tentato, senza troppa convinzione, di scusarsi. “Se ho offeso qualcuno, ovviamente ritratto, ma basta con le sceneggiate”, ha detto, sottintendendo che le sue parole erano state estrapolate dal contesto, perché non aveva “detto” a Colau di stare zitta, ma di essere rimasta in silenzio, accusa che lei stessa gli aveva mosso durante il dibattito. Ciononostante, la forma “stia zitta” e il gesto di portare un dito alle labbra con cui l’ha pronunciata sono stati interpretati come un gesto di paternalismo e disprezzo da parte del leader del Pp nei confronti di Colau.