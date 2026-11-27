Centinaia di persone si sono radunate giovedì davanti all’Università dell’Avana, a Cuba, per rendere omaggio a Fidel Castro, nel decimo anniversario della morte del leader della rivoluzione cubana. Il 26 novembre 2016 fu il fratello Raúl, allora presidente, ad annunciarne la scomparsa con la voce rotta dall’emozione. Castro avrebbe compiuto 100 anni quest’anno, ma le celebrazioni previste ad agosto sono state ridimensionate a causa della grave crisi che attraversa l’isola. La situazione economica, già difficile da cinque anni, è ulteriormente peggiorata dall’inizio del 2026. Le nuove sanzioni imposte dall’amministrazione Donald Trump e il blocco delle forniture di petrolio hanno aggravato le difficoltà, provocando continui blackout e pesanti ripercussioni sulla produzione alimentare e sul sistema sanitario.