La prima delle due gallerie del tunnel Haitai, il tunnel autostradale sottomarino più lungo del mondo, in Cina, ha raggiunto la sponda meridionale del fiume Yangtze, completando un importante traguardo dello scavo. La TBM (Tunnel Boring Machine) denominata Jianghai, sviluppata interamente in Cina, ha completato lo scavo di un tratto di 7,46 chilometri sotto il letto del fiume. I lavori erano iniziati nell’aprile 2025 dalla sponda settentrionale, mentre l’ingresso nel tratto subacqueo è avvenuto nel settembre dello stesso anno. L’attraversamento è durato circa 14 mesi, con una velocità media di avanzamento di 20 metri al giorno, secondo Meng Defeng, responsabile degli scavi con TBM per il gruppo China Railway 14th Bureau.

Il tunnel rappresenta un’opera strategica per la realizzazione di un importante collegamento stradale sotto il fiume più lungo della Cina, collegando Haimen, nella città di Nantong, a Taicang, nella città di Suzhou, entrambe nella provincia dello Jiangsu, nella Cina orientale. L’intera infrastruttura si estenderà per circa 39,07 chilometri e comprenderà un tratto sottomarino di 11,185 chilometri, costituito da due gallerie parallele. Una volta completato e aperto al traffico, il tunnel permetterà di ridurre i tempi di percorrenza tra Nantong, il sud dello Jiangsu e Shanghai, migliorando i collegamenti stradali nell’intero delta del fiume Yangtze.