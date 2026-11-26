“Il volume è ancora troppo alto. Tutto questo deve poter essere finanziato anche dagli Stati membri”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, al suo arrivo al Consiglio europeo straordinario a Bruxelles, riferendosi alle proposte sul bilancio pluriennale dell’Ue per il periodo 2028-2034. “Le proposte che abbiamo finora sul tavolo non costituiscono, dal nostro punto di vista, una base per raggiungere un accordo”, ha aggiunto. “All’Europa servono finanze solide. Non potremo e non dovremo contrarre nuovi debiti nell’Unione europea”, ha sottolineato Merz. Il cancelliere ha quindi ribadito la necessità che il bilancio sia sostenibile per gli Stati membri e che l’Unione mantenga una solida situazione finanziaria. Merz ha inoltre indicato le priorità su cui dovrebbe concentrarsi l’azione europea: “Abbiamo bisogno di un’economia prospera. Il mercato unico deve poter esprimere tutto il suo potenziale. Abbiamo bisogno di una maggiore capacità di difesa”.