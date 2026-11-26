La Russia replica a Ursula Von der Leyen. Ieri la presidente della Commissione Ue, parlando della guerra in Ucraina, aveva detto che una delegazione europea avrebbe partecipato al prossimo ciclo di negoziati tra i due Paesi in conflitto, affermazioni che Mosca contesta definendole “un ultimatum”. E sulla tregua energetica la Russia aggiunge: “Non dobbiamo nulla a Bruxelles“.