La Russia replica a Ursula Von der Leyen. Ieri la presidente della Commissione Ue, parlando della guerra in Ucraina, aveva detto che una delegazione europea avrebbe partecipato al prossimo ciclo di negoziati tra i due Paesi in conflitto, affermazioni che Mosca contesta definendole “un ultimatum”. E sulla tregua energetica la Russia aggiunge: “Non dobbiamo nulla a Bruxelles“.
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“A mio avviso, le condizioni per dare il via ai veri negoziati su un cessate il fuoco e su un accordo di pace non si presenteranno prima della prossima primavera”. Lo dice il presidente della Lituania Gitanas Nauseda al suo arrivo al Consiglio europeo straordinario a Bruxelles rispondendo a una domanda sulla possibilità che si arrivi alla pace in Ucraina entro l’anno, come affermato dagli Usa. “Vorrei poter essere ottimista – sottolinea -, ma sono un po’ più pessimista. Credo che i russi sfrutteranno questa leva, cercando di far trascorrere al popolo ucraino un altro inverno terribile; considerano, di fatto, questa eventualità come una sorta di strumento di pressione. Ritengo che si debba fare tutto il possibile per sostenere l’Ucraina, affinché possa negoziare partendo da una posizione di forza, o meglio, diventando la parte più forte. Se, al contrario, l’Ucraina dovesse trovarsi costantemente a corto di risorse finanziarie o di equipaggiamento militare, è chiaro che la Federazione Russa si troverebbe in una posizione di netto vantaggio per avviare le trattative”.
“La Russia non deve nulla. La Russia deve tutelare i propri interessi nazionali”. È quanto ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov all’agenzia Vesti commentando la dichiarazione della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, secondo cui la Russia dovrebbe accettare una tregua energetica in Ucraina.
“Naturalmente, con ultimatum di questo tipo, è molto difficile rivendicare il ruolo di mediatore o di partecipante ai negoziati per una soluzione”. È quanto afferma il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov all’agenzia Vesti, dopo che ieri la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen aveva assicurato che una delegazione europea avrebbe partecipato ai prossimo ciclo di negoziati tra Russia e Ucraina. “In realtà, questo forse dimostra ancora una volta la validità delle nostre preoccupazioni circa la capacità degli europei di assumere una posizione costruttiva e di contribuire in qualche modo al processo di pace”, ha aggiunto Peskov.
Il presidente degli Usa Donald Trump ha messo alla prova il presidente russo sull’Ucrainadurante il suo incontro con Putin a Shenzhen, in Cina, la scorsa settimana. Lo dice in una intervista a Fox News il segretario generale della Nato, Mark Rutte.”Dobbiamo mantenere questa pressione, ha sottolineato il Segretario generale della Nato. “Credo che stia funzionando e dobbiamo continuare così”, ha aggiunto.
Secondo quanto dichiarato da Yevhen Balitsky, governatore filorusso della regione Ucraina occupata di Zaporizhzhia, cinque persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in un attacco di droni delle Forze Armate ucraine contro un parcheggio a Vesyoloye. “A seguito di un attacco con droni nemici contro un parcheggio nell’insediamento urbano di Vesyoloye, cinque persone sono rimaste uccise e tre ferite. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale e stanno ricevendo cure mediche”, ha scritto Balitsky sulla piattaforma Max.