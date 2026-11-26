Il Thanksgiving 2026 entra a modo suo nella storia. Per la prima volta, a causa del maltempo, è stata rimandata la classica parata del Giorno del Ringraziamento di Macy’s, a New York, giunta alla 100esima edizione. L’evento è stato spostato a sabato dopo aver consultato le autorità della Grande Mela.

Il rinvio è stato deciso poiché New York City sta per essere colpita da una tempesta che porterà venti intensi e pioggia nella regione, il che aveva sollevato preoccupazioni su come avrebbero retto gli enormi palloni della parata mentre fluttuavano tra i “canyon” spazzati dal vento tra i grattacieli di Manhattan e sopra la folla di spettatori che affollava le strade sottostanti.

Il Servizio Meteorologico Nazionale ha emesso un’allerta per vento forte e un’allerta per inondazioni costiere da giovedì a venerdì.

L’agenzia municipale per la gestione delle emergenze ha avvertito i residenti della possibile tempesta, e giovedì mattina le autorità hanno vietato il transito sui ponti ai camion con rimorchio vuoti a causa del vento.