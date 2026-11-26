Solo almeno sette le persone ferite nell’esplosione e nell’incendio in un importante impianto petrolifero di Bangkok, in Thailandia. Quattro dei feriti versano in condizioni critiche, secondo quanto comunicato dall’Erawan Medical Center di Bangkok. Un avviso inviato tramite cellulare ai residenti indicava che l’incidente era avvenuto intorno alle 15 (le 9 in Italia) e consigliava alla popolazione di evitare la zona. Meno di un’ora dopo, l’amministrazione comunale di Bangkok ha comunicato che l’incendio era stato domato.