La ‘remontada‘ prevista dal premier spagnolo Pedro Sanchez alle elezioni del 29 novembre “è possibile”, la partita “è aperta”. Lo assicura il socialista spagnolo Javier ‘Javi’ López Fernandez, vicepresidente del Parlamento europeo, in un’intervista rilasciata a LaPresse a pochi giorni dal voto. López sostiene che una vittoria di Sanchez possa dare una spinta ai progressisti in Europa in vista dell’importante stagione elettorale che inizia con la Spagna e proseguirà con il voto in Francia, Italia e Polonia, e avverte che un “potenziale cambio di governo” nel Paese iberico con Partito Popolare e Vox alla guida “avrebbe un impatto enorme sugli equilibri politici europei”.

Con una svolta a destra di Madrid l’Europa diventerebbe “molto squilibrata verso posizioni conservatrici, con un’enorme influenza dell’estrema destra”, dice il vicepresidente dell’Eurocamera. Senza la Spagna di Sanchez “i progressisti rimarrebbero senza una voce influente nel Consiglio europeo”, prosegue López, affermando che il premier socialista “non rappresenta solo la Spagna, ma la voce di tutti i progressisti in Europa”, e che è lui a “esercitare più influenza” e ad avere “la capacità di garantire un equilibrio nel Consiglio” che è “spostato verso posizioni sempre più conservatrici”.

Secondo López un governo di destra avrebbe di conseguenza un impatto anche sull’agenda della Commissione europea nonché sulle dinamiche politiche all’Eurocamera. “Abbiamo visto in questo mandato” come le intese tra le forze pro europee siano “più fragili che mai” e come “sia stato rotto il cordone sanitario al Parlamento europeo con accordi tra il Ppe e l’estrema destra. In caso di un cambio di rotta in Spagna, sicuramente questi accordi aumenterebbero e si moltiplicherebbero”, avverte. Nonostante la maggioranza dei sondaggi preveda una vittoria del Partito popolare con Vox, López è sicuro che la partita sia ancora “aperta” e “combattuta”, e fa notare che le rilevazioni delle ultime settimane “indicano una tendenza chiara di aumento e mobilitazione degli elettori progressisti a favore del Psoe”.

“Siamo convinti della mobilitazione del nostro elettorato e del fatto che il governo può difendere una storia di successo” in Spagna, con “la creazione di posti di lavoro, la crescita, il progresso nei diritti”, che verrà “riconosciuta alle urne”. Secondo il socialista è possibile quindi uno scenario simile a quello della scorsa tornata elettorale del 2023, quando Sanchez riuscì a formare un governo e a essere investito come premier nonostante i sondaggi dessero in vantaggio le destre del Partito popolare e di Vox. Rispondendo a una domanda sui casi di corruzione che hanno coinvolto esponenti del Psoe e di come questi scandali abbiano danneggiato l’immagine del partito, il vicepresidente dell’Eurocamera ha rivendicato la risposta data da Sanchez, contrapponendola a quella del Partito popolare, che avrebbe invece cercato di “nascondere” gli scandali: “Sanchez ha chiesto scusa agli elettori. Nessuno è immune da possibili casi di corruzione, ma la differenza sta in come li si affronta. E noi siamo soddisfatti e orgogliosi di come abbiamo risposto”, con “la massima fermezza”, rimuovendo dagli incarichi i dirigenti coinvolti e dando “totale appoggio alla giustizia”.

“La differenza con il Pp è enorme”, sostiene, “loro hanno decine di casi di corruzione ancora aperti e hanno agito sempre alla stessa maniera, cercando di insabbiarli”. Il vicepresidente dell’Eurocamera mostra poi preoccupazione per la possibilità che Vox arrivi al governo, sostenendo che ciò comporterebbe rischi per “i diritti, come il diritto all’aborto, l’eutanasia, le pensioni, i servizi pubblici e la sanità pubblica”. Queste politiche, afferma, si stanno già vedendo nelle regioni in cui il partito di Santiago Abascal governa con i popolari: “Vediamo una censura deliberata”, con la revoca di aiuti “al cinema e alla cultura se si promuovono valori Lgbt, azioni che sono una censura de facto”, e “lo smantellamento di aiuti alle donne che soffrono violenza di genere”, o la rimozione di “organi di trasparenza”. “È qualcosa che già succede e che”, dice López, “avrebbe ovviamente un impatto ancora maggiore a livello nazionale”.