Il centro espositivo VDNKh di Mosca ha inaugurato la pista di pattinaggio all’aperto per la stagione invernale, riportando i pattinatori su una superficie ghiacciata di 20mila metri quadrati che si snoda attorno alle iconiche fontane di epoca sovietica del complesso. Per molti visitatori, la pista è tanto un luogo dove incontrare gli amici quanto un posto dove pattinare.Il Palazzo delle Conquiste dell’Economia Nazionale è un imponente complesso espositivo, polo museale e parco situato nella zona nord-orientale di Mosca. Inaugurato originariamente il primo agosto 1939 come esposizione agricola, negli anni ’50 si ampliò per mettere in mostra l’industria, la scienza e l’esplorazione spaziale sovietiche, e a partire dal 2009–201 fu sottoposto a importanti lavori di restauro.