Il “Telegraph” rivela che, per la prima volta dalla Guerra Fredda, sono state inviate lettere a circa 100.000 riservisti strategici britannici per prepararsi a un eventuale richiamo in caso di guerra, offrendo loro l’opportunità di partecipare volontariamente ad addestramenti ed esercitazioni, come l’esercitazione di punta della Nato ‘Steadfast Defender’ prevista per la prossima primavera.

Le lettere, inviate a tutti e tre i rami delle forze armate del Regno Unito e firmate dai rispettivi comandanti, chiedono inoltre ai destinatari di aggiornare i propri recapiti e di fornire informazioni sulla loro attuale occupazione e sulle competenze possedute. Wes Streeting, il ministro della Difesa, parlando a Sky News ha affermato che il Regno Unito sta “operando in un contesto di minaccia accresciuta” e ha affermato che contattare i riservisti è una “precauzione ragionevole e necessaria”.