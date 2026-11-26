“E’ una tragedia, siamo vicini innanzitutto alle famiglie, c’è il cordoglio mio personale e dell’azienda alle famiglie prima di tutto e all’azienda che è un nostro partner e con cui lavoriamo anche in Kuwait”. Così l’ad Leonardo, Lorenzo Mariani, parlando a margine del Roll-out del M-346 Pan della morte in Kuwait di due dipendenti italiani della Rheimetall Italia. “I nostri lavoratori sono assolutamente in sicurezza, abbiamo decine di lavoratori lì che stanno assistendo un cliente delle nostre forze armate, sono in completa sicurezza”, assicura.