Due italiani sono morti in Kuwait dopo essere rimasti feriti nell’attacco con droni che ha colpito un sito vitale del Paese. Si tratta di due tecnici civili della Rheinmetall. Un’esplosione ha interessato un sito presso il quale erano impiegati i due tecnici, impegnati nelle operazioni di manutenzione delle antenne di rilevamento del sistema di difesa antiaerea Skyguard in dotazione alle forze armate kuwaitiane.
Il portavoce ufficiale del ministero della Difesa kuwaitiano, il colonnello di stato maggiore Saud Abdulaziz Al-Atwan, aveva dichiarato che le forze armate avevano individuato e neutralizzato diversi droni ostili all’interno dello spazio aereo del Kuwait. “La vile aggressione dell’Iran ha preso di mira un sito vitale, causando la caduta di schegge che hanno ferito quattro persone: un cittadino kuwaitiano, due cittadini italiani e un cittadino pakistano”, si legge in un post pubblicato sui social dall’esercito del Kuwait. In seguito i due italiani sono morti, come ha confermato anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani.
بيان رقم (83) صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، بأن القوات المسلحة رصدت اليوم عددًا من الطائرات المسيّرة المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم التعامل معها. وأسفر العدوان الإيراني الآثم عن استهداف أحد المواقع الحيوية، مما أدى إلى سقوط شظايا تسببت في إصابة (4) أشخاص، بينهم عدد (1) من الجنسية الكويتية، وعدد (2) من الجنسية الإيطالية، وعدد (1) من الجنسية الباكستانية، وتم نقلهم إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى وقوع أضرار مادية. وتؤكد القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين. #الجيش_الكويتي— KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) November 26, 2026
Punti chiave
- Ministero Difesa: "Sentite condoglianze per italiani morti"
- Von der Leyen: "Rattristata da morte italiani, aumentare pressione su Iran"
- Ambasciata d’Italia in contatto con autorità locali su due italiani uccisi
- Farnesina: "Italiani deceduti impegnati in manutenzione sistema di difesa Skyguard"
- Tajani conferma la morte dei due italiani
- Meloni: "Cordoglio per tragica morte due italiani, condoglianze a familiari"
- Feriti un cittadino kuwaitiano e un cittadino pakistano
- Morti due italiani feriti in attacco droni
“Il ministero della Difesa porge le più sentite condoglianze e la propria vicinanza alle famiglie delle vittime, augurando una pronta guarigione ai restanti feriti”. È quanto ha affermato il portavoce ufficiale del ministero della Difesa del Kuwait, il colonnello di stato maggiore Saud Abdulaziz Al-Atwan, dopo la morte di due tecnici italiani in un attacco di droni lanciato dall’Iran.
“Profondamente rattristata dalla notizia dell’uccisione di due cittadini italiani nell’ennesimo attacco con droni iraniani in Kuwait. Il mio pensiero va ai loro cari e al popolo italiano”. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Dobbiamo intensificare la pressione sull’Iran affinché ponga fine a questi attacchi inaccettabili contro i suoi vicini e i nostri partner nel Golfo. Gli eventi di oggi ci ricordano, ancora una volta, che la sicurezza nel Golfo è una questione che riguarda la sicurezza di tutti noi”, aggiunge.
L’ambasciata d’Italia in Kuwait è in costante contatto con le autorità locali per seguire gli sviluppi della situazione e per assicurare le necessarie informazioni alle famiglie dei due connazionali morti in seguito a un attacco di droni. Lo rende noto la Farnesina.
Il ministero degli Affari esteri sta seguendo con l’ambasciata d’Italia in Kuwait l’esplosione avvenuta a seguito di un attacco di droni. L’esplosione ha interessato un sito presso il quale erano impiegati due tecnici italiani della società Rheinmetall Italia, impegnati nelle operazioni di manutenzione delle antenne di rilevamento del sistema di difesa antiaerea Skyguard in dotazione alle forze armate kuwaitiane. Entrambi i connazionali sono deceduti. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ne segue la situazione e esprime il suo cordoglio alle famiglie.
“Con l’Unità di Crisi e la nostra Ambasciata in Kuwait stiamo seguendo gli ultimi sviluppi che hanno coinvolto nostri connazionali. Intorno alle 14 droni di provenienza iraniana hanno preso di mira installazioni militari kuwaitiane, tra queste anche una stazione di rilevamento della difesa aerea in cui stavano operando due tecnici italiani di Rheinmetall Italia. C’è stata una forte esplosione ed entrambi i connazionali sono deceduti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Question Time in Senato. “L’ambascatore Morini sta informando le famiglie”, ha aggiunto, “a nome del governo voglio esprimere vicinanza alle famiglie delle vittime italiane”
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha appreso nel corso dei lavori del Consiglio europeo la notizia della tragica morte dei due cittadini italiani nell’attacco avvenuto in Kuwait. Esprime, a nome proprio e del Governo, profondo cordoglio e rivolge le più sentite condoglianze ai familiari delle vittime, manifestando la propria vicinanza a tutte le persone coinvolte nell’attacco e alle loro famiglie. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.
Il portavoce ufficiale del ministero della Difesa del Kuwait, il colonnello di stato maggiore Saud Abdulaziz Al-Atwan, ha riferito che oggi le forze armate hanno individuato una serie di droni ostili all’interno dello spazio aereo kuwaitiano e li hanno neutralizzati. Il portavoce ha parlato di una “vile aggressione iraniana” che “ha preso di mira un sito vitale, causando la caduta di schegge”. Oltre ai due italiani deceduti, sono rimasti feriti un cittadino kuwaitiano e un cittadino pakistano.
I due italiani rimasti feriti in un attacco con droni in Kuwait sono morti. I due sono tecnici civili della Rheinmetall. Lo apprende LaPresse da fonti qualificate.