Due italiani sono morti in Kuwait dopo essere rimasti feriti nell’attacco con droni che ha colpito un sito vitale del Paese. Si tratta di due tecnici civili della Rheinmetall. Un’esplosione ha interessato un sito presso il quale erano impiegati i due tecnici, impegnati nelle operazioni di manutenzione delle antenne di rilevamento del sistema di difesa antiaerea Skyguard in dotazione alle forze armate kuwaitiane.



Il portavoce ufficiale del ministero della Difesa kuwaitiano, il colonnello di stato maggiore Saud Abdulaziz Al-Atwan, aveva dichiarato che le forze armate avevano individuato e neutralizzato diversi droni ostili all’interno dello spazio aereo del Kuwait. “La vile aggressione dell’Iran ha preso di mira un sito vitale, causando la caduta di schegge che hanno ferito quattro persone: un cittadino kuwaitiano, due cittadini italiani e un cittadino pakistano”, si legge in un post pubblicato sui social dall’esercito del Kuwait. In seguito i due italiani sono morti, come ha confermato anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

بيان رقم (83) صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، بأن القوات المسلحة رصدت اليوم عددًا من الطائرات المسيّرة المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم التعامل معها. وأسفر العدوان الإيراني الآثم عن استهداف أحد المواقع الحيوية، مما أدى إلى سقوط شظايا تسببت في إصابة (4) أشخاص، بينهم عدد (1) من الجنسية الكويتية، وعدد (2) من الجنسية الإيطالية، وعدد (1) من الجنسية الباكستانية، وتم نقلهم إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى وقوع أضرار مادية. وتؤكد القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين. #الجيش_الكويتي — KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) November 26, 2026