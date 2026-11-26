Proseguono in Indonesia le ricerche dei 13 corpi che sarebbero rimasti ancora intrappolati in una miniera d’oro illegale nella reggenza di Bogor, nella provincia di Giava Occidentale a causa dello straripamento del fiume Ciseureuh. Diverse persone sono riuscite a fuggire da una sezione dello scavo prima che le acque allagassero il pozzo, la cui profondità è stimata in circa 100 metri ì, L’operazione di ricerca di giovedì, che ha coinvolto 325 persone, si è concentrata su due pozzi minerari adiacenti, utilizzando tecniche di accesso con funi per raggiungere le vittime.