La Procura federale tedesca ha fatto arrestare due cittadini iracheni sospettati di appartenere a un’organizzazione terroristica che avrebbe pianificato attentati dinamitardi in Germania e in altri Paesi europei, tra cui un attacco a una sinagoga di Colonia. Mostafa Al-R. e Ameer J. sono stati fermati oggi a Heidelberg e Colonia da agenti dell’Ufficio federale di polizia criminale (Bka), in esecuzione di mandati di cattura emessi il 18 novembre. Nell’ambito dell’operazione sono state avviate perquisizioni in 17 immobili in Nordreno-Vestfalia, Assia e Baden-Württemberg. Le misure, disposte da un giudice, riguardano anche un’altra persona indagata a Hürth. Oltre 250 agenti del Bka, della polizia federale e delle forze di polizia dei tre Länder sono impegnati nell’operazione.

Secondo l’accusa, Mostafa Al-R. era in contatto con Mohammad Al-Saadi, attualmente sotto processo negli Stati Uniti e considerato una figura di primo piano del gruppo pro-iraniano Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyyah (Hayi), al quale viene attribuita una serie di attacchi contro obiettivi statunitensi, israeliani ed ebraici in Europa a partire dal marzo 2026. Alla fine del 2025 Al-Saadi e Mostafa Al-R., insieme ad altre persone tra cui Ameer J., avrebbero fondato una distinta organizzazione terroristica con l’obiettivo di preparare e realizzare ulteriori attentati in Germania e in Europa. Il gruppo avrebbe raccolto fondi e reclutato diverse persone esterne per compiere attacchi con esplosivi. Secondo quanto ricostruito nei mandati di cattura, su incarico dell’organizzazione alcuni esecutori non identificati si sarebbero recati in due notti consecutive alla fine di marzo 2026 presso due sinagoghe, una a Colonia e l’altra in un’altra città europea, probabilmente portando con sé ordigni esplosivi. Il piano non sarebbe stato portato a termine per ragioni ancora sconosciute.

I due arrestati sono gravemente sospettati di appartenenza a un’organizzazione terroristica operante in Germania. Saranno condotti davanti al giudice istruttore della Corte federale di giustizia, che comunicherà loro i mandati di cattura e deciderà sulla custodia cautelare. L’indagine è partita da informazioni trasmesse dall’Ufficio federale per la protezione della Costituzione.