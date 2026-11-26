Onde alte come palazzi hanno colpito la California settentrionale e in particolare la città di Pacifica. Distrutto in parte un molo mentre decine di abitazioni sono a rischio di allagamento. A nord di San Francisco, le autorità della contea di Marin avevano emesso per mercoledì un avviso di evacuazione – poi revocato – per i residenti delle proprietà sul lungomare a Stinson Beach per le grandi onde previste che avrebbero potuto spingere acqua e detriti sulle strade e nelle abitazioni. Gli effetti delle maree sono amplificati dal fenomeno del super El Niño in corso, che ha riscaldato l’oceano, determinando un aumento del volume dell’acqua marina.