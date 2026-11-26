Sono iniziati i lavori del Consiglio europeo straordinario a Bruxelles. In mattinata i leader si riuniscono per l’Eurosummit in formato inclusivo, insieme alla presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, e al presidente dell’Eurogruppo, Kyriakos Pierrakakis, per discutere degli ultimi sviluppi economici e dell’Unione economica e monetaria. Presente anche la premier Giorgia Meloni, arrivata poco dopo le 9.30.
Punti chiave
- Al Consiglio europeo confronto tra i leader sul bilancio
- Lagarde ai leader Ue: "Chiudere entro anno procedura euro digitale"
- Lagarde ai leader Ue: "Energia, AI e tassi sfide per eurozona"
- Meloni: "Su bilancio per ora no Italia, lontani anni luce da intesa"
- Bce, Ue punta ad avviare oggi consultazioni su vertici, nomine attese a dicembre
- Riunione dei 'Paesi frugali' a margine del Consiglio europeo
- Al via il Consiglio europeo a Bruxelles
Al Consiglio europeo straordinario, sono in corso le discussioni tra i leader sul bilancio pluriennale Ue 2028-2034. Il confronto è iniziato con la presentazione, da parte del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, della sua proposta sul bilancio, ed è proseguito con un intervento della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Dopo una breve pausa pranzo, i capi di Stato e di governo hanno ripreso le discussioni.
La legislazione sull’euro digitale deve essere completata entro la fine dell’anno. È l’appello rivolto dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, ai leader Ue, secondo quanto riferito da fonti vicine alle discussioni. Lagarde ha sottolineato che l’euro digitale, sia all’ingrosso sia al dettaglio, insieme alle infrastrutture di pagamento, è fondamentale per ridurre la dipendenza da fornitori non europei e tutelare la sovranità finanziaria dell’Unione. Ripercorrendo i suoi sette anni alla guida della Bce, la presidente ha inoltre evidenziato i progressi compiuti dall’Europa in termini di integrazione e autonomia.
Il rialzo dei prezzi dell’energia, l’intelligenza artificiale e l’aumento dei tassi di interesse a lungo termine a livello globale sono le tre forze che condizionano le prospettive economiche dell’area euro. È quanto ha illustrato la presidente della Bce, Christine Lagarde, ai leader Ue, secondo quanto riferito da fonti vicine alle discussioni. Il fattore più significativo è stato l’aumento dei prezzi dell’energia dall’inizio della guerra in Iran, che ha spinto al rialzo l’inflazione e frenato la crescita. L’economia ha tuttavia dimostrato una capacità di tenuta superiore alle attese di fronte allo shock energetico. Tra i fattori che hanno sostenuto la crescita, Lagarde ha indicato anche il ruolo dell’Europa nello sviluppo globale dell’intelligenza artificiale. Dall’inizio del conflitto sono inoltre aumentati sensibilmente i tassi a lungo termine nell’area euro, facendo salire i costi di finanziamento e pesando sulla crescita. A determinarne il rialzo sono soprattutto le consistenti emissioni globali di titoli di Stato e obbligazioni societarie, con un ruolo significativo degli investimenti nell’intelligenza artificiale. Incide anche l’attesa dei mercati di una risposta delle banche centrali all’aumento dell’inflazione.
“L’Italia si presenta qui con un deficit, si presenta qui con un no. Voglio essere chiara. Noi non siamo disposti a portare la nostra firma sotto un bilancio in forza del quale dovremmo dare di più per ricevere di meno. Semplice. Secondo me, siamo anni luce da una soluzione a questo problema e lo dico anche per chiarire sulla tempistica perché io sono stato chiaro anche in passato. Sappiamo che c’è una comune spinta a trovare una soluzione entro la fine di dicembre, ma non faccio decidere questo dossier dalla tempistica”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a margine del Consiglio europeo straordinario a Bruxelles. “Io non ho una linea di confine di natura temporale, ho delle condizioni e quando sarà un accordo che considero valido, giusto per l’Italia, allora firmerò. Prima non sono disponibile a firmare niente”, aggiunge. “C’è una questione – sottolinea – legata alle risorse proprie che impattano sull’Italia più di quanto impattano nei confronti di altre nazioni. C’è un tema, senza entrare nelle questioni tecniche, ma c’è un tema di criteri che vengono utilizzati nel riparto che finiscono per penalizzare o che rischiano di penalizzare l’Italia e tutto questo deve avere un riequilibrio. Dopodiché, c’è tutta la vicenda della coesione, della Pac e di politiche che secondo noi non si possono sacrificare per finanziare nuove priorità, sulle quali stiamo dando battaglia. Ci è stato chiesto alla riunione di questa mattina del gruppo Amici della Coesione, a me e al presidente romeno Nicusor Dan di rappresentare il gruppo che, come lei sa raccoglie ormai 17 Paesi, nella riunione che ci sarà nel pomeriggio con il presidente Costa, che farà una serie di riunioni a gruppi. Vediamo se si faranno dei passi in avanti, ma se lei me lo chiede oggi non sono ottimista”.
I leader dell’Unione europea hanno affrontato all’inizio del Consiglio europeo di oggi il rinnovo dei vertici della Banca centrale europea, con l’obiettivo di avviare la procedura per coprire i posti vacanti. Lo riferisce un funzionario Ue. Per procedere, il Consiglio dell’Ue dovrà formulare una raccomandazione per ciascuna posizione vacante, passaggio che potrebbe essere svolto a livello di Coreper, il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri. Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, punta ad avviare già oggi le consultazioni con il Parlamento europeo e con il Consiglio direttivo della Bce, secondo la procedura prevista. Le consultazioni prepareranno il terreno per le nomine definitive dei nuovi vertici della Bce, che il Consiglio europeo dovrebbe effettuare a dicembre. A quanto si apprende a Bruxelles, il Consiglio europeo ha discusso in merito ai candidati per i tre incarichi alla Bce. Ora, il Coreper, il Comitato dei Rappresentanti permanenti dell’Ue dei 27, dovrà riunirsi per concordare una raccomandazione del Consiglio al Consiglio europeo, indicando un candidato per ciascuno dei tre posti da coprire. Successivamente, il Consiglio europeo tornerà sulla questione per formalizzare e avviare la consultazione delle altre istituzioni. L’obiettivo resta quello di concludere tale iter nel corso dell’attuale riunione del Consiglio europeo.
A quanto si apprende a Bruxelles, in mattinata, a margine del Consiglio europeo straordinario, dedicato al bilancio pluriennale 2028-2034 e al sostegno all’Ucraina, si è tenuta una nuova riunione dei ‘Paesi frugali’. All’incontro, hanno partecipato i leader di Svezia, Austria, Germania, Finlandia, Paesi Bassi, Danimarca e Belgio.
Sono iniziati i lavori del Consiglio europeo straordinario a Bruxelles. In mattinata i leader si riuniscono per l’Eurosummit in formato inclusivo, insieme alla presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, e al presidente dell’Eurogruppo, Kyriakos Pierrakakis, per discurtere degli ultimi sviluppi economici e dell’Unione economica e monetaria. Intorno alle 12 la riunione prenderà il via con uno scambio di opinioni con la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, seguita da una discussione sul rinnovo dei vertici della Bce e da un pranzo di lavoro, durante il quale affronteranno la proposta relativa al Quadro finanziario pluriennale (Qfp) e le esigenze di finanziamento dell’Ucraina fino al 2027. Dopo il pranzo, i lavori verranno sospesi per consentire consultazioni tra gruppi di Stati membri. I capi di Stato e di governo si riuniranno poi di nuovo in tarda serata per fare il punto sull’esito delle consultazioni.