Sono iniziati i lavori del Consiglio europeo straordinario a Bruxelles. In mattinata i leader si riuniscono per l’Eurosummit in formato inclusivo, insieme alla presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, e al presidente dell’Eurogruppo, Kyriakos Pierrakakis, per discutere degli ultimi sviluppi economici e dell’Unione economica e monetaria. Presente anche la premier Giorgia Meloni, arrivata poco dopo le 9.30.