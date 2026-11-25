Un Gran Giurì federale di Los Angeles, negli Stati Uniti, ha incriminato Thomas Markle, padre di Meghan Markle , duchessa del Sussex, con l’accusa di possesso di materiale pedopornografico. Tra il materiale contestato figurerebbero anche fotografie in cui lo stesso Markle sarebbe ritratto insieme a bambini in età prepuberale. Se considerato colpevole, l’82enne potrebbe essere condannato a un massimo di 40 anni di carcere.

L’arresto in Florida e il materiale sequestrato

Markle si trova attualmente in carcere in Florida, dove è stato arrestato il 6 novembre mentre soggiornava in una struttura residenziale per anziani. Nelle prossime settimane sarà trasferito a Los Angeles.

Secondo quanto dichiarato dalle autorità federali, in un magazzino a Los Angeles sarebbero state trovate decine di immagini illegali, tra cui negativi fotografici, diapositive e libri che ritraggono presunti abusi su minori.

I documenti presentati in tribunale sostengono inoltre che Markle fosse in possesso di materiale simile nelle Filippine, dove possiede una casa e dove sembrano essere state scattate alcune delle fotografie incriminate.

Le indagini anche nelle Filippine

Lo stesso Thomas Markle sarebbe stato identificato da un testimone in almeno due fotografie che lo ritrarrebbero con una ragazzina nuda. Nelle Filippine, l’uomo è inoltre indagato per possesso e intento di distribuzione di immagini di abusi su minori.