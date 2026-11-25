“La Russia vuole molto più dell’Ucraina. Chi non lo comprende non capisce il mondo in cui viviamo o persegue obiettivi completamente diversi”. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz intervenendo al Bundestag nel dibattito generale sul bilancio, avvertendo che Mosca rappresenta una minaccia che va ben oltre il conflitto in Ucraina. “La Russia sa esattamente ciò che vuole”, ha dichiarato Merz, elencando le aree in cui, a suo giudizio, Mosca sta aumentando le tensioni: “La Russia intensifica l’escalation nell’area baltica, in Polonia, nel Mar Nero e nello spazio”. Il cancelliere ha poi aggiunto: “La Russia intensifica massicciamente l’escalation anche da noi, qui nel nostro Paese, mettendo in conto persino vittime umane”. “Questa è la situazione, signore e signori. Per questo noi europei dobbiamo, e lo faremo, mostrare alla Russia i suoi limiti”, ha concluso Merz, ripetendo: “Lo faremo e dobbiamo farlo”.