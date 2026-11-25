Gli attacchi russi nella regione settentrionale di Chernihiv, in Ucraina, hanno causato la morte di una persona e provocato incendi in alcune aziende. Gli attacchi hanno colpito imprese in vari distretti. I ripetuti allarmi aerei hanno costretto i soccorritori a sospendere periodicamente il loro lavoro e a mettersi al riparo. Le forze di difesa aerea ucraine hanno distrutto o neutralizzato 88 dei 112 droni russi lanciati durante un attacco notturno di mercoledì, ha dichiarato l’Aeronautica Militare ucraina.