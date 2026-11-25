Nelle cucine del carcere di Rikers Island a New York lo staff è al lavoro per preparare il tacchino per i circa 6600 detenuti della struttura, pari a 2993 chili di carne, in occasione del Giorno del Ringraziamento che si celebra giovedì negli Stati Uniti. I preparativi sono iniziati all’inizio di questa settimana, con lotti di tacchini arrosto che venivano infornati in una fila di forni all’interno di una cucina industriale dalle dimensioni imponenti. Il tacchino e gli altri componenti del pasto saranno per lo più pronti entro mercoledì, poiché molti membri del personale civile saranno in ferie per Thanksgiving. Giovedì, a ciascun detenuto verranno assegnate un paio di fette di carne, secondo la dietista Christinne Caylan-Linstromberg. Il sindaco di New York Zohran Mamdani ha annunciato un piano per chiudere il penitenziario, ritenuto obsoleto entro il 2032: verrà sostituito con quattro carceri più piccole e moderne entro il 2027.