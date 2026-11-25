Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è detto disposto a concedere la grazia a Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, qualora fosse necessario. Secondo il presidente americano, tuttavia, il manager potrebbe cavarsela anche senza questo provvedimento.

In un’intervista esclusiva al New York Post, il capo della Casa Bianca ha commentato la vicenda che ha coinvolto Huang, reintegrato dopo lo scandalo scoppiato per la relazione con la presunta spia cinese Alice Huang, invitandolo a dire la verità durante le prossime audizioni al Congresso.

“Non credo che debba avvalersi del Quinto Emendamento. Penso che sia una storia interessante per la gente“, ha dichiarato Trump. Poi ha aggiunto: “Penso che vorrei solo che dicesse la verità, e voglio dire, i suoi avvocati dovranno consigliarlo, ma l’ho sempre trovato una persona assolutamente onesta e molto intelligente“.

Nvidia, Trump sulla possibilità di concedere la grazia

Interrogato sulla possibilità di concedere all’amministratore delegato di Nvidia una grazia per eventuali crimini, il presidente americano ha lasciato aperta questa possibilità, pur ritenendola al momento non necessaria. “È sempre un’opzione, immagino, ma non credo che sarà necessaria“, ha risposto Trump.

Jensen Huang al Congresso: previste due audizioni

Intanto, Jensen Huang si prepara a comparire davanti al Congresso degli Stati Uniti. Martedì prossimo sarà ascoltato dalla Commissione Affari Esteri della Camera, mentre giovedì comparirà davanti alla Commissione Bancaria del Senato. Le audizioni saranno l’occasione per il manager di fornire chiarimenti sulla vicenda e rispondere alle domande dei parlamentari.