La portoricana Jennifer Barreto è stata incoronata 75esima Miss Universo in casa propria, battendo altre 115 concorrenti durante la finale a San Juan. La ventisettenne è diventata la prima donna sposata e la prima madre a conquistare il titolo da quando, tre anni fa, gli organizzatori hanno revocato il divieto di partecipazione alle concorrenti che si erano sposate o avevano partorito .Con questa vittoria, Porto Rico porta a sei il numero dei titoli di Miss Universo conquistati, superata solo dagli Stati Uniti e dal Venezuela. Lo spettacolo è stato condotto da Mario Lopez e R’Bonney Gabriel. Durante lo show sono state omaggiate vincitrici di edizione passate come la portoricana Zuleyka Rivera, reginetta del 2006 e la venezuelana Alicia Machado, incoronata ne 1996. Tra le 12 semifinaliste figuravano le rappresentanti di Repubblica Democratica del Congo, Francia, Cile, Repubblica Dominicana, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Cuba, Porto Rico, Filippine, Colombia, Nicaragua e Venezuela.