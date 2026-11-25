A San Juan in Portorico la concorrente di casa Jennifer Barreto è stata incoronata 75esima Miss Universo, battendo altre 115 concorrenti durante la finale. La ventisettenne è diventata la prima donna sposata e la prima madre a conquistare il titolo da quando, tre anni fa, gli organizzatori hanno revocato il divieto di partecipazione alle concorrenti che si erano sposate o avevano partorito. “Mi sono impegnata a rappresentare le donne portoricane e tutte le donne. Sono pronta a mettermi al lavoro, vi prego di darmi questa opportunità: pur non essendo perfetta, voglio lasciare il segno. Il mio obiettivo è guadagnarmi il vostro amore e il vostro rispetto e comprendere che, al di là delle nazionalità, siamo uniti dal capitale umano, ed è per questo che ho scelto la piattaforma di Miss Universo”, ha detto Barreto.