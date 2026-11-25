“Oggi il processo è caduto. Dieci anni fa dissi ‘non verrà fuori nulla, perché non c’era nulla’. Ma ci sono voluti dieci anni perché questa verità venisse finalmente rivelata a tutti”. Lo ha detto il premier israeliano uscente Benjamin Netanyahu in una dichiarazione alla stampa, dopo che il Tribunale distrettuale di Gerusalemme ha raccomandato l’archiviazione della maggior parte delle accuse penali nel suo processo per corruzione. “Dieci anni di terribile sofferenza per me, per mia moglie e per i miei figli. Interrogatori, distruzione della reputazione, incitamento estremo che ferisce l’anima”, ha proseguito, chiedendo che il caso venga archiviato. “Chi ci restituirà quegli anni? Chi ci restituirà un decennio durante il quale avremmo potuto essere liberi?”, ha aggiunto. Netanyahu ha poi denunciato il decennio di “sofferenze inflitte a decine di miei collaboratori, trascinati nelle stanze degli interrogatori, dove sono stati ricattati e costretti a commettere atti criminali. Dove sono stati umiliati e dove la vita di molti di loro è stata rovinata, soltanto perché rendessero false testimonianze contro di me”. “E, sopra ogni altra cosa, dieci anni di divisione sistematica”, ha aggiunto.

Netanyahu: “Di fronte a minacce imminenti dobbiamo essere uniti”

Netanyahu ha poi ribadito l’appello alla formazione di un governo di unità nazionale con il Blocco del cambiamento, nonostante le condizioni che aveva posto nei negoziati con i rappresentanti di Gadi Eisenkot. “Proprio in questo giorno, nonostante le sofferenze che ho attraversato io, la mia cara moglie, i miei amati figli, le persone a me vicine e l’intero popolo di Israele, tutti i cittadini israeliani devono lanciare un appello alla riconciliazione”, ha detto. “Ci troviamo di fronte a pericoli imminenti. Dobbiamo unirci per discuterne e per garantire il futuro di Israele. La mia mano è tesa verso l’unità“, ha concluso

Likud presenta ricorso contro risultati elettorali di 120 seggi

L’appello all’unità arriva però nello stesso giorno in cui il Likud, partito di Netanyahu, ha presentato ricorso al Tribunale distrettuale di Gerusalemme contro i risultati di 120 seggi delle recenti elezioni, sostenendo che le presunte violazioni della legge in materia di monitoraggio degli elettori e di segretezza del voto richiedono l’annullamento di tali risultati e lo svolgimento di una nuova votazione per quelle specifiche urne. Lo riportano i media israeliani. Il ricorso sostiene che i partiti politici arabi abbiano monitorato illegalmente l’affluenza alle urne, ottenendo così un vantaggio sleale rispetto agli altri partiti. La Commissione Elettorale Centrale ha già comunicato al tribunale che il monitoraggio dell’affluenza alle urne non costituirebbe un motivo per invalidare le schede elettorali.