La Knesset, il parlamento di Israele, ha approvato in prima lettura, con 65 voti favorevoli e 50 contrari, un disegno di legge per istituire una commissione d’inchiesta statale composta da cinque membri sulle mancanze relative all’offensiva guidata da Hamas del 7 ottobre 2023 e alla successiva guerra. La legge, tuttavia, non prevede di prendere di mira specificamente i soldati delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) né di indagarli per reati penali, bensì impone un’ampia indagine sulle circostanze che hanno portato al massacro e al successivo svolgimento della guerra.

La Knesset ha votato 65 a 48 in prima lettura anche a favore di un disegno di legge che impone limiti di mandato ai primi ministri, impedisce ai parlamentari incriminati per reati penali di formare un governo e istituisce un meccanismo per la rimozione dei primi ministri in carica che si trovano ad affrontare tali accuse. A diffondere la notizia è il “Times of Israel”.