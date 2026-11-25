Punti chiave
- Zaporizhzhia: centrale nucleare senza elettricità dopo attacchi russi
- Lega: "Morte militari libici aggrava atto guerra in cuore Mediterraneo"
- Ft: "Trump accantona proposte accordi come incentivo a Russia per pace"
- Merz: "Russia intensifica escalation, Europa deve mostrarle suoi limiti"
- Parigi su attacco in Libia: "Kiev esercita legittima difesa"
- Tajani: "Italia rimarrà a fianco Kiev ma nessuna pace senza Ue"
- Esercito Libia: "Due militari uccisi in attacco a navi"
A causa dei bombardamenti lanciati dalla Russia, la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia è rimasta senza alimentazione elettrica esterna. “Il 25 novembre alle 04:28, a seguito dei bombardamenti effettuati dalle truppe russe sulla riva destra del Dnepr, a 13 km dalla sottostazione di Ferosplavna, la linea di trasmissione elettrica Ferosplavna-1 da 330 kV è stata disconnessa”, si legge in un comunicato di Energoatom. Attualmente, il fabbisogno energetico della centrale nucleare è soddisfatto da generatori diesel di riserva.
“La notizia della morte di due militari libici dell’Esercito Nazionale, a seguito dell’attacco attribuito all’Ucraina contro una nave russa ormeggiata a Bengasi, rende ancora più gravi i contorni di questo atto di guerra nel cuore del Mediterraneo, a poche centinaia di chilometri dalle coste italiane”. Così una nota della Lega. “Condurre operazioni militari sul territorio di un Paese sovrano senza un preventivo confronto con i partner occidentali che da anni sostengono economicamente e militarmente l’Ucraina, e in particolare con l’Italia, che in Libia ha rilevanti interessi strategici, è inaccettabile”, rimarca il partito del vicepremier Matteo Salvini. “Il rischio concreto è quello di accentuare ulteriormente le divisioni tra la Tripolitania e la Cirenaica, sovrapponendo alla già complessa crisi libica il conflitto tra Russia e Ucraina e vanificando gli sforzi diplomatici delle Nazioni Unite e degli Stati Uniti, portati avanti anche attraverso l’inviato speciale Massad Boulos. Le reazioni preannunciate dall’Esercito Nazionale Libico destano ulteriore preoccupazione per le potenziali conseguenze sulla stabilità del Mediterraneo e sulla sicurezza degli stessi Paesi occidentali che da anni sostengono la popolazione ucraina”, conclude la nota.
Il Financial Times ha riportato che l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accantonato le proposte di utilizzare accordi commerciali come incentivo per convincere la Russia a porre fine alla guerra in Ucraina. Citando cinque funzionari a conoscenza della questione, il FT scrive che ciò è accaduto dopo che il Cremlino ha mostrato scarso interesse per le iniziative proposte nei settori dell’energia e dell’aviazione. Secondo le fonti, gli inviati di Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, avrebbero comunicato ai funzionari europei che le partnership aziendali non sono più al centro della proposta statunitense alla Russia. L’attenzione si è spostata sul territorio e sulla sicurezza.
“La Russia vuole molto più dell’Ucraina. Chi non lo comprende non capisce il mondo in cui viviamo o persegue obiettivi completamente diversi”. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz intervenendo al Bundestag nel dibattito generale sul bilancio, avvertendo che Mosca rappresenta una minaccia che va ben oltre il conflitto in Ucraina. “La Russia sa esattamente ciò che vuole”, ha dichiarato Merz, elencando le aree in cui, a suo giudizio, Mosca sta aumentando le tensioni: “La Russia intensifica l’escalation nell’area baltica, in Polonia, nel Mar Nero e nello spazio”. Il cancelliere ha poi aggiunto: “La Russia intensifica massicciamente l’escalation anche da noi, qui nel nostro Paese, mettendo in conto persino vittime umane”. “Questa è la situazione, signore e signori. Per questo noi europei dobbiamo, e lo faremo, mostrare alla Russia i suoi limiti”, ha concluso Merz, ripetendo: “Lo faremo e dobbiamo farlo”.
“Gli ucraini si stanno difendendo”. È quanto afferma il ministro degli Esteri della Francia Jean-Noël Barrot a Tf1, commentando l’attacco ucraino contro due navi russe al porto di Bengasi, in Libia. “Mettiamoci nei loro panni. Cosa faremmo noi se fossimo sottoposti a bombardamenti giorno e notte? Ci difenderemmo ed eserciteremmo il nostro diritto più rigoroso alla legittima difesa”, ha aggiunto Barrot.
“L’Italia rimarrà al fianco dell’Ucraina, la nostra è una scelta strategica. Continueremo a sostenere le ragioni di Kiev, con l’unico obiettivo di costruire la pace garantendo la sua sovranità e la sicurezza dell’Europa”. È quanto ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un’intervista al Corriere della Sera. “Non si può raggiungere una vera pace senza l’Europa, non solo perché abbiamo inflitto come Ue le sanzioni a Mosca, ma perché è in gioco la sicurezza del continente”, ha aggiunto Tajani, “saremo anche protagonisti della ricostruzione, alla quale noi italiani lavoriamo da anni. L’Italia siede già al tavolo delle trattative, come parte della delegazione europea che ha avviato negoziati con russi, americani e ucraini”.
Le autorità della Libia orientale hanno annunciato che due soldati libici sono morti a causa delle ferite riportate nell’attacco, rivendicato dall’Ucraina, contro due navi russe al largo di Bengasi. Saddam Haftar, vice comandante dell’Esercito nazionale libico e figlio di Khalifa Haftar, ha scritto ieri sera in un post su Facebook: “Oggi piango con grande tristezza e orgoglio la scomparsa di due eroi delle nostre forze navali, il martire R.A.O. Al-Tahir Abdullah Al-Sadiq e il martire sottotenente Ali Muhammad Al-Said, che sono caduti in martirio a causa delle ferite riportate nell’adempimento del loro dovere nazionale in seguito al vile attacco subito dalla base navale di Bengasi”. L’esercito ha inoltre aggiunto che la sua risposta sarebbe arrivata “al momento e nel luogo giusto e con i mezzi giusti” in seguito all’attacco.