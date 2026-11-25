Sette adolescenti e giovani adulti, di età compresa tra i 16 e i 18 anni, sono sospettati di aver partecipato agli abusi sessuali protratti per mesi ai danni di una bambina a Schweinfurt, in Germania. La vittima oggi ha 13 anni. Lo ha riferito la polizia, precisando che sei dei sette sospettati sono stati identificati e fermati provvisoriamente. Secondo gli agenti, i sospettati sono sei siriani e un tedesco di origine siriana. Nessuno è stato finora posto in custodia cautelare. La scorsa settimana sono state tuttavia effettuate perquisizioni in sei abitazioni riconducibili agli indagati. Le autorità non hanno fornito informazioni sul sesso dei sospettati né precisato quali condotte siano attribuite a ciascuno.

Secondo le prime ricostruzioni, gli abusi sarebbero avvenuti tra l’inizio del 2025 e aprile 2026. Tra uno dei sospettati e la presunta vittima ci sarebbe stato un rapporto preesistente, di natura non precisata. Gli investigatori stanno ancora cercando di chiarire se vi fossero legami personali o sociali anche tra la minore e gli altri sospettati. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati diversi oggetti, attualmente sottoposti ad analisi. La polizia non ha fornito ulteriori dettagli.