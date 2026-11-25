Le due ragazze avevano 15 e 13 anni. Il ministero dell’Interno palestinese ha descritto il bombardamento “un orribile massacro”

Un attacco israeliano ha ucciso un alto funzionario della sicurezza palestinese, sua moglie di 41 anni e le loro due figlie, di 15 e 13 anni. Il bombardamento ha colpito la residenza della famiglia nel campo profughi di Shati, a ovest di Gaza City, all’alba di oggi.

Chi era Muhammad Majid Abu al-Awf

In una dichiarazione pubblicata sul proprio canale Telegram, il ministero dell’Interno ha identificato il funzionario come Muhammad Majid Abu al-Awf, 47 anni, direttore del Servizio di Sicurezza Interna nel nord di Gaza.

Il Ministero ha descritto l’attacco come un “orribile massacro perpetrato dalle forze di occupazione israeliane” contro l’abitazione della famiglia.