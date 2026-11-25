È salito a 30 morti e 15 feriti il bilancio del grave incidente avvenuto lungo una tangenziale nell’area metropolitana del Cairo, dove un’autocisterna carica di prodotti petroliferi si è schiantata contro una barriera di cemento, esplodendo e incendiandosi. Lo riferisce il ministro della Salute egiziano Khaled Abdel Ghaffar. L’incidente è avvenuto sopra il Decimo Tunnel, nel quartiere di Al-Warraq, nel Governatorato di Giza. Il ministro, riportano i media locali, ha disposto l’innalzamento del livello di allerta presso la sala operativa centrale per le emergenze, situata nella sede generale del ministero, nonché il rafforzamento dello stato di allerta negli ospedali situati nell’area geografica interessata dall’incidente.

Tajani: “Profondo dolore per il tragico incidente”

“Con profondo dolore ho appreso del tragico incidente accaduto questa sera in Egitto dove, a causa di un’esplosione seguita dall’incendio di un camion che trasportava bombole di gas su una tangenziale del Cairo, hanno perso la vita molti cittadini e tanti altri sono rimasti feriti”. Lo ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Alle famiglie delle vittime, al ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty e all’amico popolo egiziano esprimo la mia più profonda solidarietà in questo momento tragico”, ha spiegato.