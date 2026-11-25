L’amministrazione del presidente Usa Donald Trump sta pianificando di aumentare i Dazi sui prodotti cinesi di un ulteriore 20% e di innalzare le imposte sulle importazioni di prodotti provenienti dall’Unione Europea, dal Giappone, dalla Corea del Sud, da Taiwan e da altri nove importanti partner commerciali.

Le nuove tariffe mirano a scoraggiare un’eccessiva produzione manifatturiera in quelle economie, sostenuta da sussidi e altre barriere commerciali che, secondo l’amministrazione repubblicana, mettono i produttori americani in una posizione di svantaggio.

Dazi Usa, l’obiettivo è compensare il calo delle entrate

Le imposte hanno anche lo scopo di contribuire a compensare il calo delle entrate derivanti dai Dazi registrato dopo che la Corte Suprema ha stabilito a febbraio che Trump non potesse dichiarare lo stato di emergenza economica per aggirare il Congresso e imporre Dazi generalizzati.

Martedì, durante una conferenza telefonica a tarda notte con i giornalisti, un alto funzionario dell’amministrazione ha fornito dettagli sui Dazi previsti in vista della pubblicazione di una serie di indagini sulle pratiche commerciali di 12 paesi, dell’Unione Europea (27 Stati membri) e dell’isola autonoma di Taiwan.

Il funzionario ha sottolineato che le tariffe sono ancora in fase di proposta e non ha fornito scadenze precise riguardo alla loro possibile attuazione. Inoltre, ha dichiarato che i nuovi dazi sarebbero in linea con gli accordi commerciali che Trump ha concluso lo scorso anno con decine di paesi dopo aver minacciato forti aumenti delle tariffe. Il Brasile è stato preso di mira con sanzioni aggiuntive dopo che i negoziati sulle questioni commerciali si sono arenati, ha affermato il funzionario. Gli Stati Uniti propongono un aumento delle imposte sulle importazioni di zucchero grezzo e raffinato e un nuovo dazio del 10% sugli aeromobili, una misura che colpirebbe Embraer, il principale produttore brasiliano di aeromobili. Per alcuni prodotti cinesi, il nuovo dazio del 20% si aggiungerà alle altre imposte sulle importazioni, portando l’aliquota complessiva al 45%. L’anno scorso, Stati Uniti e Cina hanno raggiunto una tregua commerciale, la cui scadenza è fissata per il 10 gennaio. Secondo il funzionario dell’amministrazione, i nuovi dazi non giungeranno come una sorpresa per Pechino ed è improbabile che compromettano tale tregua.

Il funzionario ha poi sottolineato che i dazi riguardano prodotti specifici. Tali misure non si sommeranno ad altri dazi, già imposti dall’amministrazione in base alla Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, su automobili, acciaio, alluminio e altre tipologie di merci. Inoltre, non si aggiungeranno ai prelievi dal 10% al 12,5% annunciati a luglio nei confronti di 60 partner commerciali che, secondo la Casa Bianca, non hanno applicato in modo adeguato i divieti su beni realizzati tramite lavoro forzato. Tra gli altri Paesi soggetti ai nuovi dazi figurano Bangladesh, Cambogia, India, Indonesia, Malesia, Singapore, Svizzera, Thailandia e Vietnam. Il funzionario ha aggiunto che sono in corso indagini riguardanti altri due Paesi: Messico e Norvegia.

L’avvertimento di Pechino: “Guerra commerciale non conviene a nessuno”

Il ministero degli Affari Esteri cinese ha ribadito la propria contrarietà ai dazi statunitensi, sollecitando Washington a risolvere la questione attraverso il dialogo. “Una guerra tariffaria o commerciale non serve gli interessi di nessuna delle parti”, ha affermato il portavoce del ministero Guo Jiakun. “La cosiddetta sovraccapacità è una narrazione falsa, la Cina si oppone al suo utilizzo come pretesto per manipolazioni politiche”, ha aggiunto.

La Commissione europea: “Non commenteremo misure non annunciate”

Sulle notizie secondo cui gli Stati Uniti si stanno preparando ad aumentare i Dazi nei confronti dell’Unione Europea e di altri Paesi, è intervenuta una portavoce della Commissione europea nel briefing quotidiano con la stampa.

“Come sempre, non rilasciamo commenti su misure che non sono ancora state annunciate. Più in generale, continuiamo naturalmente a confrontarci con l’amministrazione statunitense sull’attuazione della dichiarazione congiunta, in particolare valutando la possibilità di esenzioni o riduzioni tariffarie per nuovi prodotti, nell’ambito di una più ampia cooperazione. Pertanto, al momento, non commenteremo misure che non sono ancora state annunciate”.

“È una domanda vaga e ipotetica, ma siamo sempre preparati”, aggiunge la prima portavoce dell’Esecutivo europeo Paula Pinho.