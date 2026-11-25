Una bomba è esplosa lunedì sera all’esterno degli uffici del governo regionale nella città di Villavicencio, nella Colombia centrale, ferendo 23 persone, secondo quanto riferito martedì dalle autorità. Un episodio che si inserisce nel contesto di un’ondata di violenza che coinvolge gruppi ribelli e bande di narcotrafficanti attivi nel paese. I pubblici ministeri hanno dichiarato di stare indagando per appurare se l’attacco sia stato compiuto dal gruppo ribelle marxista Farc-Emg. Il presidente colombiano Abelardo de la Espriella si è recato martedì sul luogo dell’esplosione e ha attribuito la responsabilità dell’attacco ad Antonio Medina, un comandante delle Farc-Emg, che si è separato da un gruppo ribelle che dieci anni fa ha stretto la pace con il governo. “Non negozieremo con questi criminali, li combatteremo con assoluta determinazione e daremo loro la caccia finché non li avremo assicurati alla giustizia”, ha affermato de la Espriella. Villavicencio, con una popolazione di circa mezzo milione di persone, è un importante centro agricolo e commerciale ai margini della foresta amazzonica, dove i gruppi ribelli si contendono da tempo il controllo delle rotte del traffico di droga, oltre che di attività legali come gli allevamenti di bestiame e le piantagioni di palma da olio.