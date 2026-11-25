“Oggi, 25 novembre 2016, alle ore 22.29, è venuto a mancare il comandante in capo della Rivoluzione cubana, Fidel Castro Ruz“. Con queste parole dieci anni fa Raul Castro annunciava la morte del fratello, in un discorso solenne trasmesso dalla tv di Stato, che si concluse con il celebre ‘Hasta la victoria siempre’.

Cuba 10 anni dopo la morte di Fidel

Dieci anni dopo la lunga ombra del ‘lider maximo‘ continua a incombere sull’isola: alcuni cubani lo venerano e ne sentono la mancanza, mentre altri lo considerano l’artefice del sistema che ha portato Cuba alla crisi attuale. Quest’anno ad agosto l’isola ha commemorato il centenario della nascita di Fidel Castro con eventi tra cui la Fiera internazionale del libro, mostre d’arte, concerti e incontri di esponenti di organizzazioni di sinistra provenienti da tutto il continente. Manifesti con la sua immagine sono stati affissi negli ospedali, mentre cartelloni con i suoi slogan, tra cui il celebre ‘Patria o morte’, costeggiavano le strade.

Il presidente cubano Fidel Castro sorride mentre fuma un sigaro durante una conferenza stampa, in una foto del 1978. (Foto AP/Phil Sandlin)

La sua presenza è così familiare che molti cubani si riferiscono semplicemente a lui come ‘Fidel’. La ricorrenza dei dieci anni dalla morte arriva mentre Cuba affronta una pressione sempre più forte, iniziata quando l’amministrazione Usa di Donald Trump ha imposto un blocco del carburante a gennaio, seguito da una serie di sanzioni volte a spingere il governo comunista ad apportare cambiamenti politici ed economici. Le misure hanno aggravato una crisi economica che dura da anni, alimentata dalle precedenti sanzioni statunitensi e da una fallita riforma finanziaria interna. Per i cubani gli effetti sono stati durissimi: prolungate interruzioni di corrente, carenze di carburante e medicinali, calo dell’attività industriale e turistica, cancellazioni di voli, restrizioni ai trasporti e riduzione dell’orario di lavoro e scolastico.

Fidel, la caduta di Batista e l’ascesa al potere

Castro ha governato Cuba per cinque decenni, dal 1959 fino a quando nel 2008 cedette la presidenza al fratello. È rimasto una figura influente fino alla sua morte nel 2016. Il ‘lider maximo’ nacque il 13 agosto 1926 nella Cuba orientale, in una regione caratterizzata storicamente da grandi piantagioni di canna da zucchero. Lì suo padre, un immigrato spagnolo, lavorò inizialmente reclutando manodopera per le aziende zuccheriere statunitensi, per poi avviare una piantagione. Poco dopo essersi laureato in giurisprudenza, Fidel iniziò a impegnarsi politicamente. Nel 1953 Castro e oltre 100 compagni attaccarono la caserma Moncada a Santiago de Cuba, nel tentativo fallito di rovesciare il dittatore Fulgencio Batista. Castro fu catturato e successivamente liberato, quindi andò in esilio in Messico. Tornò a Cuba insieme ad altri ribelli e avviò una guerriglia che culminò nella caduta di Batista nel 1959 e nella sua ascesa al potere.

Il leader ribelle Fidel Castro parla davanti a una serie di microfoni all’Avana, Cuba, il 21 gennaio 1959, durante una manifestazione davanti al Palazzo Presidenziale (Foto AP)

“È una figura controversa“, ha commentato all’Associated Press, in occasione del centenario dalla nascita di Fidel Castro, lo storico Manuel Cuesta Murúa, presidente del Consiglio per la transizione democratica a Cuba, organizzazione di opposizione, “non c’era alcuna giustificazione per sacrificare le libertà. Non c’era alcuna giustificazione per impedire al resto del popolo cubano, e alla diversità e al pluralismo politico del Paese, di esprimersi”, “questo ha creato una frattura le cui conseguenze viviamo ancora oggi”. Per le nuove generazioni cubane Fidel Castro continua a rappresentare una figura simbolica, ma il suo carisma e la sua eredità politica sono percepiti in modo meno diretto rispetto a chi ha vissuto in prima persona gli anni della sua leadership.