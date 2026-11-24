Le autorità tanzaniane hanno aperto una indagine in relazione al vasto incendio che ha devastato sei hotel lungo una popolare spiaggia dell’arcipelago di Zanzibar, al largo delle coste dell’Africa orientale. Diversi dipendenti degli hotel sono rimasti feriti, mentre circa 180 turisti sono stati evacuati in sicurezza.

Un video girato con un cellulare da Feisal Ali Nassor, diffuso dall’Associated Press, mostra le fiamme che avvolgono gli edifici sul lungomare e un denso fumo nero che si alza mentre le persone fuggono lungo la spiaggia.

L’incendio è scoppiato il pomeriggio di sabato 21 novembre presso l’Hotel Makofi, sulla spiaggia di Nungwi, all’estremità settentrionale di Unguja, la principale isola dell’arcipelago di Zanzibar, e si è rapidamente propagato alle strutture vicine, alimentato dal forte vento e dai tetti di paglia. I vigili del fuoco hanno combattuto le fiamme per circa tre ore prima di riuscire a domarle.