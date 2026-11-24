Almeno tre persone sono morte e oltre una dozzina sono rimaste ferite in un’esplosione avvenuta in un ristorante di “hot pot” a Hanoi, in Vietnam, probabilmente causata da una fuga di gas.

La deflagrazione, avvenuta nelle prime ore del mattino, ha mandato in frantumi le finestre, ha danneggiato le pareti e ha divelto le saracinesche metalliche, causando inoltre il crollo di tetti in lamiera e tettoie. L’esplosione ha provocato danni anche alle case vicine e ha fatto tremare gli edifici residenziali adiacenti, lasciando detriti sparsi lungo la strada.

La polizia sta impiegando strumentazioni di rilevamento per cercare sopravvissuti e macchinari per sollevare le lastre di cemento. Il timore è che altre persone possano essere rimaste intrappolate sotto alle macerie, dato che al momento dell’esplosione il locale era affollato.

Le autorità hanno inoltre disposto l’evacuazione dei residenti dagli edifici vicini, ritenuti strutturalmente non sicuri. In corso le indagini sull’incidente.