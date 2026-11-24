Una terribile collisione tra due autobus è avvenuta la mattina di lunedì 23 novembre a Columbus, capitale dello Stato americano dell’Ohio, causando la morte dei due autisti e il ferimento di nove persone.

Secondo la polizia di Columbus, i due autobus della Central Ohio Transit Authority (COTA) si sono scontrati frontalmente nella zona nord della città intorno alle 8:00, nell’ora di punta per il traffico cittadino. Un terzo veicolo ha poi colpito la parte posteriore di uno degli autobus.

L’autista di uno degli autobus è deceduto sul posto, mentre l’altro è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche ed è deceduto successivamente. Altre nove persone, tra passeggeri degli autobus e del terzo veicolo, sono state trasportate in ospedale. Le loro condizioni sono stabili e le ferite non sono gravi.