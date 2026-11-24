La First Lady Melania Trump ha visitato la base aerea di Andrews, nello Stato americano del Maryland, per confezionare i pacchi di aiuti della Croce Rossa destinati ai familiari dei militari, in vista della Festa del Ringraziamento.

Melania Trump era accompagnata dalla Second Lady Usha Vance, ex marine, con la quale ha incontrato i militari ringraziandoli per il loro servizio.

La First Lady ha fatto del sostegno alle famiglie dei militari una delle sue priorità. “So che le nostre forze armate non sono una macchina”, ha affermato la moglie del capo della Casa Bianca. “Sono composte da esseri umani, figli e figlie che si assumono un rischio enorme”. Dopo il discorso, Melania Trump ha stretto la mano ai militari e ha scattato alcune foto.