Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affermato lunedì che è stato un errore non ammettere l’Ucraina nella Nato nel 2008, sostenendo che l’ammissione avrebbe potuto impedire l’attuale guerra tra Ucraina e Russia.

Intervenendo a una conferenza stampa a Berlino insieme al segretario generale dell’Alleanza Atlantica Mark Rutte, Merz ha affermato che gli alleati avrebbero dovuto seguire la proposta degli Stati Uniti di ammettere l’Ucraina nella Nato in occasione del vertice del 2008 a Bucarest.

“Credo che oggi, col senno di poi, ci rendiamo tutti conto di quanto sia stato un errore non seguire la proposta americana, avanzata in occasione del vertice NATO del 2008 a Bucarest, di ammettere l’Ucraina nella Nato. Se fosse diventata membro della Nato, questa guerra avrebbe potuto essere evitata“, ha affermato Merz.