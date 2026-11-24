Home > Esteri > Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: due morti e 22 feriti. Drone di Mosca invade lo spazio aereo della Polonia – La diretta

Attacco russo nella notte a Zaporizhzhia, si registrano due morti e 22 feriti, tra cui due minori di 6 e 16 anni. Varsavia denuncia che un drone di Mosca ha violato lo spazio aereo della Polonia.