Attacco russo nella notte a Zaporizhzhia, si registrano due morti e 22 feriti, tra cui due minori di 6 e 16 anni. Varsavia denuncia che un drone di Mosca ha violato lo spazio aereo della Polonia.
Punti chiave
- Financial Times: " Kiev aspetta ancora ok Hegseth per fornitura 60 missili Patriot"
- Kiev: "Non trasciniamo nessuno né spostiamo la guerra da nessuna parte"
- Kiev: "Navi russe obiettivo legittimo, pericolo per Libia è Mosca"
- Sud Corea, aerei militari russi si avvicinano a spazio aereo: scatta l'allarme
- Russia, sventato attacco terroristico contro una sinagoga a Kislovodsk
- Mosca colpisce sottostazione elettrica regione di Chernihiv
- Sindaco di Mosca: "355 droni ucraini verso capitale, 63 distrutti"
- Zelensky: "Da gennaio 2027 riceveremo caccia svedesi Gripen"
- Forze armate polacche: "Drone Mosca invade spazio aereo Polonia"
- Attacco di Mosca a Zaporizhzhia, due morti e 22 feriti
L’Ucraina sta ancora aspettando l’ok del segretario della Difesa statunitense Pete Hegseth per la fornitura di circa 60 missili Patriot. La notizia è stata riportata dal Financial Times e rilanciata sui media ucraini. Secondo il quotidiano britannico gli Stati Uniti hanno già destinato a Kiev missili intercettori PAC-3 e PAC-2 per i sistemi di difesa aerea Patriot, tuttavia, Hegseth non ne ha ancora autorizzato il trasferimento. Il quotidiano precisa che si tratta di missili PAC-3 e PAC-2 di fabbricazione statunitense, alcuni dei quali attualmente stoccati in arsenali europei e finanziati dagli alleati occidentali di Kiev. Trattandosi di missili statunitensi, Washington deve autorizzarne l’esportazione e la riesportazione, incluse quelle che attingono alle scorte presenti in Europa. Le forniture in attesa di via libera comprendono intercettori PAC-3 la cui consegna era prevista tra settembre e dicembre: otto unità a settembre, 10 a ottobre, 10 a novembre e altre 12 a dicembre. Ad oggi, nessuno di questi trasferimenti ha ricevuto l’autorizzazione. Anche 20 intercettori PAC-2, un modello di missile Patriot più datato, sono stati destinati all’Ucraina, ma anche per questi si attende l’approvazione per la consegna.
“L’Ucraina si sta difendendo dall’aggressione armata della Federazione Russa” e “ha tutto il diritto di colpire i legittimi obiettivi militari dell’aggressore. Tra questi rientrano le navi da guerra russe, le imbarcazioni da carico che trasportano equipaggiamenti e risorse militari, nonché le petroliere appartenenti alla ‘flotta ombra’ che sostengono la macchina bellica russa”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Heorhiy Tykhyi, come riportato da Ukrainska Pravda. L’Ucraina non “trascina” nessuno né “sposta” la guerra da nessuna parte, ha aggiunto il portavoce sostenendo che le azioni di Kiev “sono dirette solo contro l’aggressore e non contro alcuna terza parte”. Il portavoce ha poi rimarcato che il diritto internazionale non limita il diritto all’autodifesa al luogo in cui avviene la risposta all’aggressione: “sul territorio dello Stato attaccato, sul territorio dell’aggressore o in acque internazionali”.
Il ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina ha affermato che la corvetta russa ‘Mercury’, affondata da droni nella città libica di Bengasi, era un obiettivo legittimo. Kiev ha rimarcato poi che “rispetta la sovranità della Libia” e che per il Paese la vera minaccia è la Russia che “utilizza le infrastrutture civili di paesi terzi per i suoi scopi militari e li mette in pericolo”. Lo riporta Ukrainska Pravda.
Diversi aerei militari russi sono entrati brevemente nella zona di difesa aerea della Corea del Sud, sopra il Mar Orientale, per poi allontanarsi nelle prime ore di oggi. L’episodio ha spinto Seul a diramare un raro allarme su un’isola, quella di Ulleung. Ne ha dato notizia l’agenzia Yonhap. Secondo lo Stato Maggiore Congiunto (Jcs), circa cinque aerei militari russi sono entrati nella zona di identificazione di difesa aerea al mattino presto, avvicinandosi all’isola di Ulleung, una manovra che ha fatto temere una possibile violazione dello spazio aereo territoriale sudcoreano. Il Jcs ha fatto scattare l’allarme sull’isola poiché l’intrusione sembrava imminente, sebbene non si sia verificata alcuna violazione effettiva dello spazio aereo. L’aeronautica militare sudcoreana ha fatto decollare i propri caccia per far fronte a eventuali imprevisti.
L’Fsb, il Servizio federale di sicurezza russo, ha riferito di aver sventato un attacco terroristico contro una sinagoga a Kislovodsk, secondo quanto riporta Interfax. “Il 19 novembre 2026, a Kislovodsk, nel territorio di Stavropol, è stata sventata la preparazione di un atto terroristico contro i fedeli di un luogo di culto ebraico. L’attentato era stato pianificato da un cittadino russo, nato nel 2004, su indicazione di membri di un’organizzazione terroristica internazionale vietata in Russia”, ha riferito oggi il centro per le relazioni pubbliche dell’Fsb. L’uomo è stato arrestato. Durante l’interrogatorio ha ammesso la propria colpevolezza e ha riferito che, dopo aver compiuto l’attentato, intendeva recarsi in Siria per partecipare alle attività di formazioni armate illegali, ha aggiunto il servizio di sicurezza.
Questa notte le truppe russe hanno colpito una sottostazione elettrica a Pryluky, nella regione di Chernihiv, che fornisce servizio alle imprese dell’industria della difesa ucraina. Lo riporta l’agenzia Tass citando il ministero della Difesa russo.
Nella notte “355” droni ucraini sono volati verso la regione di Mosca. Lo fa sapere, su Telegram, il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin.”La maggior parte di questi è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea del Ministero della Difesa in avvicinamenti lontani. 63 droni sono stati distrutti durante l’avvicinamento a Mosca”, fa sapere ancora Sobyanin.
L’Ucraina inizierà a ricevere caccia Gripen svedesi già da gennaio 2027. Lo riporta RBC-Ukraine secondo cui il presidente del Paese, Volodymyr Zelensky, ha riferito che l’aereo può abbattere i jet russi Su che portano bombe aeree guidate.”Tenendo conto dei piani produttivi della Russia, della scala della produzione russa, degli schemi che usano per ottenere componenti e dei loro piani per usare gli Shahed contro di noi, abbiamo bisogno di contromisure. Tra questi vi sono sanzioni e veri controlli sulle esportazioni—certamente più severi di quelli attualmente in vigore in alcuni paesi e, naturalmente, i nostri mezzi per abbattere droni Shahed,” ha osservato Zelensky.
“Durante l’attacco notturno della Federazione Russa contro obiettivi nell’Ucraina occidentale, condotto con mezzi di attacco aereo, un veicolo aereo russo senza pilota ha violato brevemente lo spazio aereo polacco”. Lo scrive su X il Comando Operativo delle Forze Armate Polacche.”La situazione è stata monitorata in tempo reale e è stata data l’autorizzazione ad abbattere l’oggetto. Dopo che il veicolo aereo senza pilota ha cambiato rotta per dirigersi verso est, tenendo conto della potenziale minaccia per i civili e delle possibili conseguenze dell’abbattimento dell’oggetto, è stata presa la decisione di astenersi dall’uso delle armi a causa del continuo rischio di causare danni”, si legge ancora nel post.
“Due persone sono state uccise e altre 22 sono rimaste ferite” a causa di un attacco della Russia questa notte a Zaporizhzhia. Lo scrive su Telegram il capo ad interim dell’Amministrazione Militare Regionale di Zaporizhzhia, Mykhailo Semikin. Tra i feriti, fa sapere ancora Semikin, “ci sono due bambini di 6 e 16 anni”. “Tutti i feriti stanno ricevendo assistenza medica”, si legge ancora nel post.