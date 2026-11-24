Due uomini sono stati arrestati nella tenuta di Sandringham della famiglia reale in seguito a una segnalazione di effrazione nella residenza di campagna del principe William e della principessa Catherine. Lo riferisce la polizia del Norfolk che riporta che lunedì sera gli agenti sono stati chiamati per segnalare “attività sospette” in un’abitazione all’interno della tenuta nell’Inghilterra orientale. Dopo una ricerca che ha coinvolto unità cinofile, droni e un elicottero, due uomini sono stati arrestati con l’accusa di furto con scasso e violazione di domicilio. La polizia ha precisato che “la proprietà era disabitata al momento dell’incidente”.

Kensington Palace non commenta

L’ufficio di William e Kate a Kensington Palace ha dichiarato che non avrebbe rilasciato commenti su questioni relative alla sicurezza. Anmer Hall, che dispone di 10 camere da letto, è stato un regalo di nozze fatto alla coppia dalla defunta regina Elisabetta II. William e Kate utilizzano la dimora, a circa 171 chilometri a nord di Londra, come residenza di campagna nei fine settimana. La coppia e i loro tre figli trascorrono la maggior parte del tempo a Forest Lodge, a Windsor, a ovest di Londra, che hanno descritto come la loro “casa per sempre”.